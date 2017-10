Da Costa verlengt bij Andretti, tweede rijder nog onbekend

13:49 – Of Robin Frijns komend seizoen uitkomt in de Formule E is nog onduidelijk, diens teamgenoot uit het voorbije seizoen in de elektrische klasse mag wel aanblijven. António Félix da Costa (26) heeft bijgetekend bij de stal van Andretti, zo liet de Amerikaanse formatie maandagmiddag weten.



De Portugees is sinds de tweede ePrix ooit een vast gezicht op de FE-paddock, sinds de wedstrijd in Putrajaya 2014 miste Félix da Costa slechts drie races vanwege andere verplichtingen. Medio 2016 maakte de tweevoudig winnaar van de prestigieuze F3-race in Macau de overstap van Team Aguri naar de stal van Michael Andretti.



Félix da Costa weet nog niet wie zijn teamgenoot wordt: tijdens de testweek, die vandaag (maandag) van start is gegaan op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia, mogen Alexander Sims en Tom Blomqvist hun kunsten vertonen in de wagen van MS&AD Andretti.