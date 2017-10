Fukuzumi soeverein naar winst in eerste GP3-race Jerez

11:47 – Nirei Fukuzumi heeft de eerste GP3-race op het Circuito de Jerez weten te winnen. De Japanner van ART reed vanaf poleposition een feilloze race en hield zijn teamgenoten George Russell en Jack Aitken soeverein achter zich. Kampioenschapsleider Russell kon vandaag (zaterdag) al de titel pakken, maar daarvoor moest hij winnen en mocht titelrivaal Jack Aitken niet hoger dan P8 finishen. Dit bleek in beide opzichten vooralsnog te hoog gegrepen.



Polesitter Fukuzumi kende namelijk een ijzersterke start en nam daarmee meteen soeverein de leiding in handen. Daarachter begon in bocht één al snel het gevecht tussen de twee voornaamste kampioenskandidaten Russell en Aitken. De twee ART-collega's namen risico, toucheerden elkaar zelfs, maar konden hun weg allebei probleemloos vervolgen. Bij deze actie verwees Russell zijn teamgenoot wel meteen terug naar de derde plaats.



Op het Circuito de Jerez, waar inhalen wederom buitengewoon moeilijk bleek, volgde daarna een rondenlange strijd op racepace. Het ART-trio en Daniel Ticktum, die namens DAMS als enige knap kon volgen, waren daarbij de voornaamste hoofdrolspelers. Fukuzumi hield Russell continu op twee seconden aan een lijntje en gaf de kampioenschapsleider zodoende geen enkele kans. P2 bleek voor Russell dan ook het maximaal haalbare.



De strijd om het laatste podiumtreetje bleek een stuk spannender. Ticktum probeerde met DRS meermaals iets te forceren, maar kreeg het niet voor elkaar. Zijn eerste podiumfinish laat daarmee nog even op zich wachten. Achter dit viertal legde Anthoine Hubert beslag op de vijfde plaats, voor Kari, Boccolacci en Alesi, die morgen vanaf pole mag vertrekken. Steijn Schothorst bleef steken op plaats elf en wacht daarom nog altijd op zijn eerste puntenfinish.



Met de tweede GP3-race van dit weekend nog voor de boeg, kan Russell zijn titel nog altijd in Jerez veiligstellen. Zijn voorsprong in het kampioenschap bedraagt nu 44 punten op naaste belager Aitken. Als de jonge Brit uit het Mercedes-programma dit zondag kan opkrikken naar 48 punten, kan hem de titel al niet meer ontgaan. De sprintrace van het GP3-circus begint morgen om 11.00 uur op het Circuito de Jerez.