GPUpdate.net wenst al zijn bezoekers een prachtig 2017

1 januari 2017 – Het jaar 2016, in alle opzichten een historisch jaar voor de autosport in Nederland, is nu echt ten einde. Wij hopen dat 2017 een minstens zo mooi en memorabel jaar wordt en wensen al onze bezoekers alle geluk en gezondheid. Ons goede voornemen: jullie ook komend seizoen op de best mogelijke manier voorzien van nieuws, foto's, video's en achtergronden uit de diverse auto- en motorsportklassen.



Op voorhand lijkt 2017 alle ingrediënten te bevatten voor een prachtig jaar. Want hoewel het natuurlijk nog afwachten is hoe goed de nieuwe auto van Red Bull Racing is, wordt Max Verstappen alom gezien als kandidaat voor de wereldtitel. De lat ligt hoog, extreem hoog, maar de Limburger heeft de afgelopen jaren bewezen daar niet warm of koud van te worden. "Gewoon gasgeven", zei hij onlangs nog in een interview met GPUpdate.net over de druk die soms op zijn schouder rust. Verstappen is zo min mogelijk bezig met alle verwachtingen en meningen en doet vooral waar hij zo goed is in: heel hard zijn rondjes rijden op het circuit.



Maar is er voor Nederlandse auto- en motorsportliefhebbers meer dan alleen Verstappen. In de Moto3 hoopt Bo Bendsneyder een gooi naar topklasseringen te kunnen doen. In 2016 haalde hij het podium al, komend jaar hoopt hij geschiedenis te schrijven door een race te winnen. Zijn doel is duidelijk: komend jaar promotie afdwingen naar de Moto2 en vervolgens richting de MotoGP. De MotoGP begint in 2017 aan een nieuw tijdperk, met Jorge Lorenzo bij Ducati en 'rising star' Maverick Vinales naast Valentino Rossi bij Yamaha.



Daarnaast is er natuurlijk de Formule E, met Robin Frijns, en zet het nieuwe Racing Team Nederland in op deelname aan de 24 uur van Le Mans. Nyck de Vries hoopt op een stoeltje in de GP2 Series en het wordt interessant om de ontwikkeling van onder meer Red Bull-talent Richard Verschoor op de voet te volgen.



We gaan we, met z'n allen, een prachtig jaar van maken. GPUpdate.net heeft ontzettend veel zin in 2017!