Renault presenteert nieuwe wagen op 21 februari

20:02 – Renault presenteert haar auto voor het komende seizoen op dinsdag 21 februari, zo meldt het team vrijdag via Twitter. Eerder werd al bekend dat Force India, Mercedes en Ferrari hun nieuwe wagen op respectievelijk 22, 23 en 24 februari onthullen.



Renault keerde vorig jaar terug als fabrieksteam in de Formule 1. De Franse firma beschouwde het afgelopen seizoen vanaf het begin als een tussenjaar en werd uiteindelijk negende bij de constructeurs. Kevin Magnussen scoorde dankzij een zevende plaats in Rusland en een tiende stek in Singapore zeven punten voor het team, zijn collega Jolyon Palmer haalde in Maleisië met een tiende plek zijn enige WK-punt.



Na het vertrek van Magnussen naar Haas F1 heeft Palmer dit jaar in de persoon van Nico Hülkenberg een nieuwe teamgenoot. Teambaas Frédéric Vasseur durft niet te voorspelen wat er mogelijk is voor Renault in 2017. "Dat is onmogelijk om te zeggen. De technische reglementen zijn op de schop gegaan en de laatste keer dat er zulke ingrijpende wijzigingen waren kwam Brawn ineens bovendrijven. Tot ieders verrassing. Zoiets kan nu ook gebeuren. Het zou goed kunnen dat iemand, of één team, iets bedenkt dat een groot voordeel oplevert", zei hij onlangs tegen GPUpdate.net.