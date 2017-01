In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

12:30 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net in 2017 ieder weekend met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week eigenlijk niet mogen missen? We trappen af met de eerste week van 2017, van 1 tot en met 7 januari.



Het belangrijkste nieuws

Alle ogen waren deze week gericht op Mercedes, Williams en in mindere mate Sauber. Deze teams moeten allen hun line-up voor 2017 nog completeren, ervan uitgaande dat Valtteri Bottas vertrekt uit Grove. Bottas en Pascal Wehrlein werden gezien als belangrijkste kandidaten om Nico Rosberg op te volgen bij Mercedes, maar inmiddels worden de geruchten steeds heviger dat Wehrlein rond is met Sauber. Een bevestiging hiervan, of van de overstap naar Bottas naar Mercedes en terugkeer van Felipe Massa naar Williams, bleef echter uit.Het belangrijkte nieuws kwam deze week zodoende niet van één van deze drie teams, maar van Manor Racing. Het had nog niet één coureur vastgelegd voor 2017 en vrijdag bleek waarom: het geld is op. Het moederbedrijf van Manor is onder curatele geplaatst en als zich niet heel snel een investeerder meldt, is het einde verhaal. Datzelfde geldt overigens voor de Formule 1-carrière van Rio Haryanto, in het eerste deel van afgelopen seizoen actief voor Manor. Hij heeft volgens zijn moeder andere plannen voor 2017: "Rio zal zijn vader ondersteunen bij KIKY, een bedrijf dat notebooks produceert", aldus mama Haryanto . Ook leuk.

Achtergronden

Het duurt nog elf weken voordat het licht in Albert Park op groen springt voor de eerste Grand Prix van 2017, maar de strijd tussen de topteams is deze week al losgebarsten. Ferrari vroeg de FIA in een brief, die ook naar alle teams gestuurd is, opheldering over wat er wel en niet toegestaan is met de wielophanging. Mercedes en Red Bull Racing zouden een systeem hebben ontwikkeld dat eenzelfde effect heeft als de FRIC-ophanging, die sinds 2014 verboden is. Het antwoord van de FIA op de brief van Ferrari was helder: een effect zoals door het team geschetst was tegen de reglementen, zo meldde Charlie Whiting. Het zal Mercedes en Red Bull Racing aan het denken hebben gezet; gaat het door met de ontwikkeling van het eigen systeem, met het risico dat deze voor Melbourne illegaal wordt verklaard?Voor een dosis voorpret in aanloop naar de start van het seizoen zorgden deze week ook Ferrari, Mercedes, Force India en Renault. Deze vier teams maakten bekend wanneer ze hun nieuwe auto presenteren en waren elkaar telkens te snel af; Ferrari opende het bal door 24 februari te prikken als 'launch date', Mercedes volgde met 23 februari, waarna Force India bekendmaakte op 22 februari het doek van de nieuwe bolide te trekken. Renault toonde zich op vrijdagavond uiteindelijk baas boven baas: het legde 21 februari vast als launch date Naast het 'harde' nieuws was er deze week ook ruimte voor achtergronden en interviews. We trapten het jaar af met een verhaal over de nieuwe generatie Formule 1-auto's, Paul Hembery van Pirelli gaf tekst en uitleg. "Fans zullen heel blij zijn met de nieuwe look van de Formule 1 en de nieuwe generatie auto's", liet hij weten Een uitgebreid interview was er ook met Frédéric Vasseur , teambaas van Renault. Hij sprak openlijk over het eerste jaar van het fabrieksteam in de Formule 1 en alles wat er achter de schermen gebeurd is om de structuur op orde te krijgen. Oliver Rowland , onderdeel van de Renault Sport Academy, vertelde daarnaast over zijn jaar in de GP2 bij het Nederlandse MP Motorsport. Hij sprak daarbij de hoop uit komend seizoen om de titel te strijden in de GP2 en in 2018 één van de racecoureurs van Renault in de Formule 1 te zijn.