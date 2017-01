Ecclestone: "We willen Silverstone niet kwijt"

10:07 – Bernie Ecclestone gaat er alles aan doen om de Grand Prix van Groot-Brittannië op de Formule 1-kalender te houden. Vorige week werd duidelijk dat de British Racing Drivers' Club (BRDC), waar Silverstone eigendom van is, om financiële redenen twijfelt over de toekomst van de race. Het heeft de mogelijkheid om het tot 2026 lopende contract per eind 2019 op te zeggen en gaat daar binnenkort over vergaderen.



Ecclestone is zich bewust van de (historische) waarde van de Britse Grand Prix voor de Formule 1 en maakt zich, enigszins tegen zijn gewoonte in, openlijk hard voor het evenement. "We gaan de Britse GP niet verliezen", is de duidelijke taal van Ecclestone in gesprek met ITV News. "Het zou kunnen dat er een keer een jaar gaat zijn zonder dit evenement, maar normaal gesproken komt het goed. We willen Silverstone niet kwijt, dat is zeker, dus we moeten even goed bekijken wat nu precies de problemen zijn. De organisatie zegt dat ze verlies maken, maar dat begrijpt niet iedereen: het circuit is altijd uitverkocht en andere Grands Prix die niet zoveel toeschouwers trekken hebben niet hetzelfde probleem. Het is wel jammer dat de overheid niet een klein beetje helpt, want de Britse Grand Prix is goed voor Engeland en het zakenleven. Het is goed voor iedereen."



In het verleden werd de Britse GP ook wel eens in Brands Hatch of Aintree gehouden. Ecclestone erkent dat er andere opties zijn om het evenement te organiseren, maar is daar nog niet mee bezig. "Er zijn twee andere mogelijkheden in Engeland. Geen circuits, maar mogelijkheden. Ik ga niet zeggen waar dat is, we zullen zien. Ik ben niet bezorgd dat Engeland zijn race verliest, wel ben ik bezorgd dat Silverstone mogelijk de Formule 1 verliest. Maar we zullen de fans niet teleurstellen, dat is zeker", aldus de inmiddels 86-jarige Engelsman.



Silverstone is één van de meest legendarische locaties op de Formule 1-kalender. De allereerste race van het eerste wereldkampioenschap in 1950 werd op het voormalige vliegveld gehouden en sinds 1987 heeft het een vaste plek op de F1-kalender. De afgelopen drie jaar won Lewis Hamilton de race voor eigen publiek.