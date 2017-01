Gutierrez kiest voor avontuur in de Formule E

17:42 – Esteban Gutierrez verruilt de Formule 1 voor de Formule E. De Mexicaan, het afgelopen seizoen actief voor Haas F1, gaat dit seizoen een aantal races in de elektrische raceklasse rijden. Hij zal in ieder geval de ePrix van Mexico City rijden, meldt de organisatie van de Formule E.



Gutierrez reed in 2016 naast Romain Grosjean bij Haas. Het was zijn derde volledige seizoen in de Formule 1, na eerder twee jaar voor Sauber te hebben gereden, en hij stond nadrukkelijk in de schaduw van zijn Franse teamgenoot. Waar Grosjean 29 WK-punten pakte, bleef Gutierrez puntloos. Het kostte hem zijn stoeltje bij het Amerikaanse team, voor komend seizoen is Kevin Magnussen aangesteld als nieuwe tweede rijder van Haas. Gutierrez hoopte vervolgens op een stoeltje bij Sauber of Manor Racing, maar de Zwitsers lijken te kiezen voor Pascal Wehrlein en het voortbestaan van Manor hangt aan een zijden draadje.



Welke ePrix' Gutierrez dit seizoen allemaal gaat rijden, en voor welk team, werd maandag nog niet gemeld. Wel is duidelijk dat hij sowieso de race in eigen land, op 1 april in Mexico Stad, rijdt. Daarnaast 'bekijkt hij zijn opties' voor een vast racestoeltje in de klasse voor het volgende seizoen, 2017/2018.