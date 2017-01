Interview: Monisha Kaltenborn over het gevecht van Sauber

16:25 – Manor Racing staat op omvallen, voor Sauber dreigde in 2016 hetzelfde. Het water stond het team, sinds 1993 actief in de Formule 1, tot de lippen. De komst van een nieuwe investeerder, Longbow Finance, zorgde ervoor dat Sauber overeind bleef en inmiddels kijkt het team vastberaden en met een duidelijke visie naar de toekomst. De Formule 1 moet meer doen om privéteams voor de sport te behouden, zegt teambazin Monisha Kaltenborn in gesprek met GPUpdate.net: "Fabrikanten komen en gaan, wij blijven."



Veel scheelde het niet, liet Kaltenborn afgelopen zomer al weten. Sauber stond aan de rand van de afgrond, maar hoefde net niet te springen. Een nieuwe investeerder redde het Zwitserse team en prompt werd de weg omhoog ingeslagen: de auto kon weer worden verbeterd, er kwam nieuw personeel en de ultieme beloning volgde in Brazilië, waar Felipe Nasr een negende plek behaalde. Door deze eerste WK-punten van het jaar pakte het de financieel zo belangrijke tiende plaats in het constructeurskampioenschap af van Manor.



Kaltenborn stelt dat door de nieuwe financiële zekerheid 'een compleet nieuw tijdperk' aangebroken is voor haar team. "Niet alleen omdat de oprichter van het team, Peter Sauber, voor het eerst in de historie niet langer aandeelhouder is. Je voelt aan alles dat een nieuw hoofdstuk aangebroken is. Er is stabiliteit, voldoende financiële steun en we kunnen werken zoals we graag willen om een stap voorwaarts te zetten", zegt ze.





"Fabrikanten vertrekken als ze hun doel bereikt hebben"

Sauber wil, na een aantal moeizame jaren, weer worden wat het in het verleden was: een stabiele middenmoter. Sinds het Formule 1-debuut in 1993 bivakkeerde het team meestal rond plek zes of zeven in het constructeurskampioenschap, met een uitschieter naar de vierde plek in 2001. En hoewel de tijden veranderd zijn, gelooft Kaltenborn dat Sauber daar nog altijd toe in staat is. "De uitdagingen zijn nu niet anders dan in het verleden. Ja, we moeten opboksen tegen teams met grotere budgetten en meer mankracht. Maar dat is altijd zo geweest, dat zijn we gewend. Dat betekent dat wij vooral heel efficiënt moeten werken. Dat kan en we zijn druk bezig om de huidige structuur weer te optimaliseren."

De afgelopen jaren stond 'overleven' centraal voor Sauber, nu hoopt Kaltenborn weer te kunnen bouwen. Ze hoopt daarbij op de steun van de Formule 1-organisatie. Want niet de grote fabrikanten, maar juist de privéteams zijn volgens haar onmisbaar voor de sport. "In mijn ogen vormen privéteams het fundament van de sport. Bekijk het realistisch: fabrikanten komen en gaan. Dat weten we allemaal, dat hebben we gezien. Het is altijd een kwestie van tijd. Ze vertrekken als ze hun doel bereikt hebben, of juist niet. Want de nummer twee zijn is voor fabrikanten, zoals bijvoorbeeld BMW in het verleden, geen optie. Dat is niet goed genoeg, je moet er als fabrikant bovenuit steken. Voor ons is racen is geen duur marketingplatform waar we graag onze technologie willen tonen, dit is wat we doen. Onze 'core business'. Welke fabrikanten ook gekomen en gegaan zijn, wij blijven. Dat mag best iets meer onderstreept worden."

De nieuwe Massa, Raikkonen of Frentzen

De geboren Indiase ziet echter dat vooral de fabrikanten en grotere teams de steun van de Formule 1-organisatie ontvangen. Ze spreekt van 'competitieverstorende elementen'. "Zoals bijvoorbeeld de verdeling van de inkomsten. Er is geen enkele rechtvaardiging voor het huidige systeem en de enige reden dat het zo is, is dat ooit iemand het zo verzonnen heeft. En het tweede voorbeeld betreft de Strategy Group, waar de grotere teams in vertegenwoordigd zijn. Dat levert een bepaald voordeel op wat betreft de besluitvorming. Deze twee aspecten samen leiden tot een verstoorde competitie."

In zijn beginjaren was Sauber bij uitstek een opleidingsteam; latere Grand Prix-winnaars als Heinz-Harald Frentzen, Kimi Raikkonen en Felipe Massa debuteerden bij het Zwitserse team in de Formule 1. Voor jong talent was Sauber de springplank naar een mooie toekomst, een rol die het team ook in de toekomst hoopt te vervullen. Volgens Kaltenborn is dat, hoewel het financiële plaatje nu ook een belangrijke rol speelt bij het samenstellen van de line-up, nog altijd een uitgangspunt van haar renstal: "Het is niet fair om te stellen dat een coureur die sponsorgeld meeneemt, per definitie geen talent heeft. Je kan het ook omdraaien: deze coureur moet wel talent hebben, want hij heeft een geldschieter weten te overtuigen. Zo moet je het zien. Als je niet goed bent gaat niemand geld in je carrière steken."

"Zo'n beetje iedere coureur die nu Formule 1 rijdt heeft op een bepaald moment in zijn loopbaan sponsors nodig gehad. Dus het is een verkeerde perceptie om te stellen dat iemand met financiële steun onvoldoende talent heeft. Wij hebben de laatste jaren Marcus Ericsson, Felipe Nasr, Esteban Gutierrez en Sergio Perez de kans gegeven. Allemaal talentvolle coureurs. Meerdere andere coureurs met financiële steun hebben bij ons aangeklopt, maar hebben we niet genomen. Omdat we vonden dat ze niet snel genoeg waren. Natuurlijk moeten wij inderdaad naar het financiële aspect kijken. Maar we blijven kiezen voor talent."Wat dat betreft staat de identiteit van Sauber, waarmee het groot werd, volgens Kaltenborn nog altijd fier overeind. Dat moet ook, vindt ze: "We moeten niet worden gezien als een beperkt team, alleen maar omdat we twee moeilijke jaren achter de rug hebben. We lopen al 45 jaar mee in de autosport en op 2014 en 2016, de twee minste jaren, moeten we niet afgerekend worden." Het doel voor de komende jaren, of zelfs al 2017, is duidelijk, Kaltenborn ziet de toekomst optimistisch tegemoet: "We willen de stap naar het middenveld of de subtop weer maken en zien geen enkele reden waarom dat niet mogelijk zou zijn."Door: Roland Mather