In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

14 januari 2017 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net in 2017 ieder weekend met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week eigenlijk niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 8 tot 14 januari.



Het belangrijkste nieuws

Achtergronden

Terwijl de meeste Formule 1-fans nog altijd wachten op nieuws over de definitieve invulling van de startgrid voor 2017, bekendmakingen daarover bleven ook deze week uit, gebeurde achter de schermen genoeg. Dat Paddy Lowe vertrok bij Mercedes was niet echt een verrassing, geruchten daarover waren er al geruime tijd, het afscheid van Frédéric Vasseur bij Renault kwam wél als een donderslag bij heldere hemel. Bij ART Grand Prix groeide Vasseur met een indrukwekkende reeks titels in de GP2, GP3 en Formule 3 uit tot de meest succesvolle teambaas van deze eeuw en hij leek de ideale man om het project van Renault in de Formule 1 te leiden. In Enstone en Viry kreeg hij echter niet alle neuzen dezelfde kant op . "Het is moeilijk om een Formule 1-team te leiden als niet iedereen hetzelfde doel heeft of dezelfde filosofie volgt. Ik heb geprobeerd om iedereen van mijn inzichten te overtuigen, maar dat is niet gelukt. En dan is het beter om te vertrekken."Beter nieuws kwam er deze week vanuit Silverstone en Faenza, de thuisbasis van respectievelijk Force India en Scuderia Toro Rosso. Beide teams meldden vol trots dat de nieuwe auto geslaagd is voor de verplichte crashtests van de internationale autosportfederatie FIA. Dit is een vereiste om groen licht te krijgen voor de testsessies in Barcelona, eind februari, en natuurlijk het Formule 1-seizoen 2017. Dat begint 26 maart in Melbourne en het tijdschema daarvan is inmiddels bekend: de race begint om 7.00 uur Nederlandse tijd. Dat lijkt een uurtje later dan vorig jaar, maar schijn bedriegt; omdat de zomertijd die nacht ingaat, zal de nachtrust even lang (of kort) zijn. De eerste vrije training begint vrijdag 24 maart om 2.00 uur in de Nederlandse nacht.Wie er in ieder geval niet bij is in Melbourne, is Esteban Gutierrez. De Mexicaan maakte maandag bekend over te stappen naar de Formule E . Met één puntenfinish in drie volledige seizoen is dat een verlies waar de Formule 1-wereld niet wakker van zal liggen. Het volledige Formule E-veld werd in het weekend overigens geklopt door een Nederlander: gamer Bono Huis won de Visa Vegas eRace en daarmee 200.000 dollar.Het is aftellen tot Melbourne, of de MotoGP-race van Qatar die datzelfde weekend verreden wordt, maar in de tussentijd begint de actie in de weekend met de Toyota Racing Series 2017 . We blikten deze week uitgebreid vooruit op deze raceklasse in Nieuw-Zeeland, waar Richard Verschoor de Nederlandse eer verdedigt.Uitgebreide interviews waren er deze week met Sauber-teambazin Monisha Kaltenborn , die openhartig sprak over de situatie bij haar team en de plannen voor de toekomst, én de Nederlandse Moto3-coureur Bo Bendsneyder . Hij schreef in 2016 geschiedenis door het podium te halen in de Moto3 en hoopt de komende jaren richting de MotoGP te gaan. "Of ik de 'Max op twee wielen' ben? Dat hoor ik wel vaker. Ik vind het wel een mooie vergelijking. Ik heb nog nooit iemand zo snel zien groeien als Max. Het is echt een superatleet."