Newey: "Motorvermogen komend seizoen nog belangrijker"

10:22 – Red Bull Racing vertrouwt bij de bouw van de nieuwe auto weer op Adrian Newey, één van de meest briljante ontwerpers van de laatste decennia. Hij voorzag Williams, McLaren en Red Bull Racing in het verleden van titelwinnende auto's en de bolide voor 2017 moet zijn volgende kunstje worden, zeker nu de reglementen op de schop gegaan zijn. Newey heeft er vertrouwen in dat Red Bull sterk voor de dag kan komen, zeker gezien de progressie bij Renault, maar wijst ook op de nadelen van de nieuwe regels.



De auto's worden in 2017 breder, lager en sneller, rondetijden zullen vermoedelijk drie tot vijf seconden lager liggen dan afgelopen seizoen. Maar snellere auto's leiden niet automatisch tot betere races en om die reden houdt Newey 'gemengde gevoelens' over aan het pakket nieuwe reglementen. "De extra hoeveelheid neerwaartse druk is fors. Dat betekent dat bochten zoals Copse op Silverstone voortaan vol gas zijn, zelfs in de race. Snelle bochten, of in ieder geval een aantal daarvan, worden niet meer dan een verbuiging op een recht stuk in plaats van een bocht." Een gevolg van het feit dat Formule 1-auto's in 2017 sneller door de bocht kunnen is ook dat de remweg korter wordt. Dat is volgens Newey 'zorgwekkend' met het oog op mogelijke inhaalacties. "Natuurlijk kan inhalen dan nog wel met DRS, maar dat systeem is voor mij vooral een oplossing om ervoor te zorgen dat auto's elkaar voorbij kunnen. Een inhaalactie met DRS is niet bepaald memorabel."



"Wat we vooral graag willen zien zijn inhaalacties waarvoor je ballen nodig hebt, zoals die van Mark Webber op Fernando Alonso in Eau Rouge in 2011", stelt Newey. "Dat was een heel dappere en uitstekend uitgevoerde actie, maar na Eau Rouge volgt een recht stuk en daar kon Fernando met DRS dan direct terugslaan."



Door de nieuwe reglementen, en de snellere auto's, wordt de power unit in 2017 volgens de 58-jarige Newey nog belangrijker dan de voorgaande jaren. "Auto's hebben veel meer grip, dus je rijdt relatief veel meer vol gas. Dus je wordt eerder gehinderd door een gebrek aan vermogen dan door een gebrek aan grip." Dat kan in het nadeel zijn van Red Bull Racing, omdat de motor van Renault de afgelopen jaren beduidend minder krachtig was dan die van Mercedes en Ferrari. Newey heeft echter goede hoop dat het Franse concern voor komend jaar een sterke power unit levert. "Het gaat absoluut de goede kant op bij Renault. Twee jaar geleden verkeerden we ineens in de situatie dat Renault geen enkele progressie geboekt had in de winter. Sterker nog, de motor leek minder sterk te zijn geworden. Vorig jaar was de vooruitgang aanzienlijk en hoewel er nog altijd een achterstand op Mercedes en Ferrari was, werd het gat eerder kleiner dan groter. Deze winter wordt er keihard gewerkt en op basis van de cijfers die ik gezien heb, is de nieuwe motor een goede stap voorwaarts. Maar zoals altijd, en dat geldt ook voor ons bij Red Bull Racing, weten we niet wat de concurrentie doet."