Aandeelhouders Liberty Media akkoord met aankoop F1

7:37 – Een volgende hobbel is genomen door Liberty Media. De aandeelhouders van het bedrijf zijn akkoord gegaan met de overname van de Formule 1. Dit is dinsdag duidelijk geworden tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering in Colorado. Ook is ingestemd met een naamswijziging.



De Liberty Media Group gaat als gevolg van de beslissingen voortaan door het leven als de Formula One Group, 'Liberty Media Common Stock' krijgt Liberty Formula One Common Stock als nieuwe naam.



Goedkeuring van de aandeelhouders was noodzakelijk voor Liberty Media om de transactie te kunnen voltooien, al leek het ook een formaliteit; niemand rekende erop dat aandeelhouders dwars zouden liggen. Overigens is de aankoop van de Formule 1-aandelen hiermee nog altijd niet helemaal rond: dat is het pas als de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) definitief groen licht geeft. Liberty verwacht dat dit aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 het geval zal zijn, zo staat te lezen in een persverklaring.



Een gevolg van de komst van Liberty Media is dat Chase Carey de nieuwe voorzitter van de Formule 1 wordt. "Natuurlijk is winst maken belangrijk, maar het gaat om de langetermijnvisie. Het doel is dus niet wat we in de eerste twaalf maanden kunnen bereiken, maar in de komende drie tot vijf jaar. Het gaat niet om snel geld verdienen. De focus ligt op het investeren en bouwen aan de toekomst. Dat is de insteek die we meenemen en hopelijk kunnen we de Formule 1 daarmee naar een hoger niveau tillen", liet hij in september weten.