Marko ziet 'gevaar' Bottas: "Maar geen teamorders bij Red Bull"

9:34 – Sinds maandag staat vast wat al een tijdje in de lucht hing: Valtteri Bottas is komend seizoen de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes. Hiermee is de Fin meteen één van de belangrijkste concurrenten van Red Bull Racing, dat komend seizoen een gooi naar de wereldtitel hoopt te kunnen doen, geworden. Dr. Helmut Marko kan zich niet vinden in de keuze van Mercedes, laat hij weten bij Motorsport Magazin.



Marko, die met zijn Red Bull Racing al jaren talenten klaarstoomt via het Red Bull Junior Team en niet schroomt om deze voor de leeuwen te gooien, begrijpt niet dat Mercedes Bottas verkiest voor de 'eigen' Pascal Wehrlein. Hij was direct beschikbaar, toch koos Mercedes ervoor om talloze miljoenen op tafel te leggen voor de komst van Bottas. "Bij ons was dat anders gegaan. Dan had één van onze juniors de kans gekregen."



Alom wordt aangenomen dat Mercedes met de keuze voor Bottas vooral 'op veilig' speelt: in een jaar waarin de verhoudingen door de nieuwe reglementen door elkaar geschud kunnen worden, wilde het team graag een stabiele en ervaren pion naast Hamilton. Iemand waarvan zeker is dat hij zijn puntjes pakt en geen herrie schopt binnen het team, iets dat met de eigenzinnige Wehrlein mogelijk anders zou zijn. Bottas lijkt een ideale 'nummer twee' en Marko erkent dat dit een nadeel voor Red Bull kan opleveren: als Hamilton de duidelijke kopman van Mercedes is zal Bottas de Brit geen punten afhandig maken of in de wielen rijden. "Dat gevaar bestaat inderdaad, maar dat verandert onze racefilosofie of enthousiasme niet." Waar bij Mercedes mogelijk dus een heldere pikorde is, Hamilton op één, houdt Red Bull vast aan zijn plan om Daniel Ricciardo en Max Verstappen gelijke kansen te geven. "Bij onze komen geen teamorders. We zijn echte racers", belooft Marko.



Bottas (27) heeft voor één jaar getekend bij Mercedes, het contract van Hamilton loopt tot eind 2018.