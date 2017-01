Terug van amper weggeweest: de 'comeback' van Massa

11:08 – Hij kreeg een minutenlange staande ovatie van fans, een erehaag in de pits, er waren tranen en als 'afscheidscadeau' kreeg hij van Williams de auto waarin hij zijn Formule 1-loopbaan beëindigde. Na een verder vrij kleurloos jaar werd Felipe Massa eind 2016 op schitterende en respectvolle wijze uitgezwaaid in de Formule 1. Maar als over negen weken de lichten op groen springen in Melbourne is de Braziliaan er toch weer bij. Het hoe en waarom van een pensioen dat al voorbij was voordat het goed en wel begon.



Op donderdag 1 september, daags voor aanvang van het raceweekend in Monza, riep Williams de media bijeen. Voor iedereen was duidelijk wat er ging gebeuren: na een fraaie en lange carrière in de Formule 1 vond Felipe Massa het mooi geweest. "Het was een ontzettend lastige beslissing, maar ik voel me nu opgelucht en ben trots op alles wat ik bereikt heb. Ik heb een prachtige carrière gehad, mooie dingen bereikt en veel vrienden gemaakt. Bedankt, iedereen. Ontzettend bedankt", sprak de geëmotioneerde Massa, die daarbij benadrukte dat hij zelf besloten had om te stoppen. Hij vond het tijd voor wat anders, na al die jaren in de F1.



Wel liet Massa meteen weten dat hij niet stopte met racen: hij ging voor 2017 op zoek naar een andere uitdaging. De Formule E werd genoemd, het WEC ook. Maar het werd toch weer de Formule 1. Williams belde de Braziliaan op toen duidelijk werd dat Valtteri Bottas bovenaan het verlanglijstje van Mercedes stond. Het wilde de Fin alleen laten gaan als het een ervaren coureur als vervanger kon halen, iemand die debutant Lance Stroll bij de hand kon nemen en met zijn routine kon helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe auto.





Massa bleek niet al te lastig over te halen. Maar waarom keert de Braziliaan terug naar de wereld die hij net, op prachtige wijze, verlaten had? Zijn verlangen om te racen én liefde voor Williams gaven de doorslag, zegt de vicekampioen van 2008. "Ik wilde blijven racen, het liefst bij een team of in een situatie waar ik me belangrijk voel. Ik wilde belangrijk zijn, maar ook competitief. Bij Williams is dat het geval, dat was de afgelopen jaren ook zo." Na een eerste telefoontje van Claire Williams ging het direct kriebelen. En hoe meer hij sprak met de teamleiding, hoe overtuigde hij raakte van het feit dat hij deze kans niet mocht laten schieten. "Meerdere dingen speelden een rol: het team wilde me graag, bovendien sprak de uitdaging van de nieuwe reglementen me aan. En bovenal: de vele mooie berichtjes die ik kreeg van fans, toen duidelijk werd dat ik wellicht terug zou keren. Dat gaf me nog meer motivatie.""Felipe is altijd zeer geliefd geweest binnen de Williams-familie en we kijken er allemaal naar uit om nogmaals met hem te werken", zegt Claire Williams over de terugkeer van de verloren zoon. "Hij wilde sowieso racen in 2017 en was zijn competitieve instelling niet kwijt. We wilden een sterke opvolger voor Valtteri en zijn terugkeer brengt ons stabiliteit, ervaring en talent dat het team verder kan helpen. Hij is van grote waarde voor ons."Wat rest is misschien wel het kortste afscheid uit de Formule 1-historie: anderhalve maand na zijn laatste race is Felipe Massa weer Formule 1-coureur. In Melbourne begint de 35-jarige Braziliaan aan het 253ste Grand Prix-weekend van zijn carrière. En dat pensioen? Dat komt later wel. "Mijn afscheid uit de sport was prachtig, misschien heeft niemand wel ooit zo'n mooi afscheid gehad. Dus ik had zeker niet verwacht om terug te keren, maar het kan snel gaan in het leven. Ik heb een nieuwe richting gekregen in mijn leven, misschien wel van God, en mijn tijd in de Formule 1 zat er blijkbaar nog niet op. Nogmaals: ik had dit echt niet verwacht. Niemand had dit verwacht. Maar ik heb een enorm goed gevoel gekregen hierover en ben blij dat me dit overkomen is."Door: Roland Mather