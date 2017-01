Ericsson blij met komst Wehrlein: "Geweldig nieuws"

15:37 – Het hing al een tijdje in de lucht, maar sinds afgelopen maandag is officieel bekend dat Marcus Ericsson in 2017 een nieuwe teamgenoot krijgt bij Sauber. Na twee seizoenen aan de zijde van Felipe Nasr te hebben gereden krijgt de Zweed komend jaar Mercedes-protegé Pascal Wehrlein naast zich.



Ericsson reageert op F1.com enthousiast op de komst van Wehrlein. "Dit is geweldig nieuws voor Sauber en voor mezelf. Pascal is een zeer snelle en gerespecteerde coureur, die een fraai cv kan voorleggen. Ik denk dat we elkaar flink kunnen pushen en dat helpt het team verder, dus ik verwacht een mooi seizoen."



Voor Ericsson wordt 2017 zijn vierde seizoen in de Formule 1. Na twee seizoenen Nasr en één jaar Kamui Kobayashi, bij Caterham, weet de Zweed dat hij tegen Wehrlein flink aan de bak moet. "Ik schat hem erg hoog in. Pascal is kampioen geworden in de DTM en maakt al heel lang deel uit van de Mercedes-familie, dus ze moeten erg veel vertrouwen in hem hebben. Mijn doel is natuurlijk, hoe kan het ook anders, om hem te verslaan. Ik verwacht een pittige strijd, maar dat is precies wat ik nodig heb om op mijn best te presteren."



Met Wehrlein hoopt Ericsson Sauber richting het middenveld te kunnen helpen. Na drie seizoenen in de achterhoede wil de Zweed in 2017 graag wat opschuiven op de grid. "Dat is het doel, absoluut. Ik heb het gevoel dat ik mezelf de afgelopen jaren als coureur enorm ontwikkeld heb, maar dat ik niet de auto heb gehad waarmee ik dat kon laten zien. Dus ik hoop dat we in 2017 regelmatig kunnen vechten om WK-punten."