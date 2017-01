Liberty Media geeft teams investeringsmogelijkheid in F1

20:22 – De aanstaande nieuwe eigenaar van de Formule 1, het Amerikaanse Liberty Media, heeft donderdag middels een persbericht kenbaar gemaakt dat de F1-teams in de toekomst de mogelijkheid krijgen om te investeren in de sport. Door middel van een speciaal obligatiesysteem, waarbij de renstallen garant zijn van voorrang over de bestaande aandeelhouders, kunnen de teams voor 21,26 dollar per stuk obligaties aanschaffen.



"Verschillende teams hebben hun interesse getoond", zei F1-voorman Chase Carey. "We zijn inmiddels begonnen met productieve discussies om de sport competitiever en spannender te maken." De president van Liberty Media, Greg Maffei, liet weten het belangrijk te vinden om de teams deelgenoot te maken van de financiële structuur. "Zo kunnen wij onze belangen laten convergeren met die van de F1-teams", sprak de Amerikaan.



De internationale autosportbond FIA gaf Liberty Media gisteren (woensdag) goedkeuring tot overname van de F1. Het bedrijf bezit momenteel 18,7 procent van de aandelen in de koningsklasse van de autosport, dit zal in de toekomst dus uitgroeien tot de volle honderd.