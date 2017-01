Achtergrond: de slachtoffers van het voorbije silly season

11:24 – Nu de rookwolken zijn opgetrokken en de twintig coureurs die in 2017 aan de Grands Prix gaan deelnemen bekend zijn, komt de eerste testweek van het jaar langzamerhand dichterbij. Met Lance Stroll staat er slechts één debutant aan de start, al zal Stoffel Vandoorne op negentien van de twintig circuits zijn eerste F1-opwachting maken. Waar Valtteri Bottas en Felipe Massa de grote mazzelaars waren van het afgelopen silly season, waren er ook voldoende slachtoffers. GPUpdate.net zet ze op een rijtje.





Veel ongelukkiger danga je het niet krijgen: met een negende plaats in de verregende Grand Prix van Brazilië zorgde de 24-jarige voor een fantastisch resultaat, waarmee hij Sauber in één klap uit de penarie hielp en Manor erin duwde. De ettelijke miljoenen die gepaard gaan met P10 in het constructeurskampioenschap kunnen naar Hinwil worden overgemaakt. Deze centen zullen echter voor de wagens van Marcus Ericsson en Pascal Wehrlein worden gebruikt: Nasr is zijn plaats kwijt aan het Duitse enfant terrible van Mercedes, aangezien persoonlijke sponsor Banco do Brasil genoeg heeft gezien.Diezelfdezal waarschijnlijk tien keer in zijn arm hebben geknepen toen hij vernam dat Nico Rosberg zijn helm per direct aan de wilgen hing. Een betere kans kon zich amper voordoen voor de 22-jarige uit Sigmaringen: tot op dat moment was de Duitser met Mauritiaanse roots in verregaande onderhandelingen met Sauber, maar plots lonkte een plaats bij het grote Mercedes. Na weken gesteggel bleek Wehrlein toch nog even geduld te moeten hebben: hij mag, na het waarschijnlijke wegvallen van Manor, wederom plaatsnemen bij het laatste team op de grid.

Als het wereldkampioenschap Formule 1 zou gaan om wie het vaakst als elfde over de meet kwam, was de handtekening vanmomenteel felbegeerd geweest. Feit is echter dat de tien plaatsen voor de elfde stek van veel meer waarde zijn en zolang je daar niet finisht, scoor je ook geen punten. Gutierrez mocht na een jaartje in de luwte als testcoureur van Ferrari zijn comeback maken in de F1, maar liet veel te weinig zien om door te kunnen. Volgens hemzelf was hij in gesprek met zo ongeveer het hele veld, maar komend jaar is er slechts één Mexicaan op de grid, en dat is Sergio Perez. Guti gaat af door de achterdeur.Een coureur waarvan eens te meer duidelijk werd dat teams niet om hem zitten te springen, is. De Venezolaanse GP-winnaar werd begin 2016 de Renault-tent uitgebonjourd, om de rest van het jaar onder de radar te blijven. De 31-jarige, die het evenals Nasr van staatssteun moest hebben, was naar eigen zeggen aan het onderhandelen met Sauber en deed eveneens een vergeefse gooi naar het tweede zitje bij Mercedes. Ook oud-werkgever Williams zag geen brood in een herintrede van haar gevallen cultheld: Maldonado's toekomst in de F1 lijkt nu echt verkeken. De IndyCars kunnen een mooie uitkomst bieden.

Alles en iedereen lijkt hem te vergeten: Williams had in de afgelopen seizoenen een meervoudig GP2-winnaar in haar gelederen, die tandenknarsend moest toezien hoe Lance Stroll zich binnen een jaar opwerkte van nieuwe ontwikkelingsrijder tot tweede coureur van de F1-stal uit Grove.heeft bepaald geen verkeerd cv - zo werd hij onder andere GP3-kampioen - maar het heilige vuur dat nodig is voor een F1-zitje, lijkt bij hem te ontberen. Met drie zeges in de afgelopen campagne was Lynn qua overwinningen de meest succesvolle coureur na de Prema-tandem Pierre Gasly-Antonio Giovinazzi, maar de toekomst van de Brit lijkt in het WEC te liggen. Sneu voor iemand die zo ontzettend veel uren in de simulator heeft doorgebracht.Dat titels niets hoeven te zeggen, kreegdoor. De 20-jarige uit Frankrijk boekte in 2016 zijn eerste overwinning in een autosportrace sinds 2013 en bond er nog drie aan de zegekar op weg naar de GP2-titel. Dr. Helmut Marko had echter nog niet voldoende van zijn protégé gezien, waardoor Toro Rosso in het komende seizoen wederom met Daniil Kvyat en Carlos Sainz aan de start verschijnt. Gasly mag in de wachtkamer plaatsnemen, het stoeltje waarop hij mag zitten is in het afgelopen jaar warmgehouden door niemand minder dan Vandoorne. Evenals de Belg maakt Gasly namelijk de zijsprong naar Japan, waar hij in het Super Formula-kampioenschap zal deelnemen.Eigenlijk was hij zijn plaatsje op de grid al kwijt, maar deze winter kreegeen nieuwe klap te verwerken. Zijn twaalf Grand Prix-starts kregen geen opvolging, zo liet niemand minder dan zijn eigen moeder weten. Het werd tijd voor Rio om zijn vader ondersteuning te bieden in de notebookbranche, zo oordeelde moederlief. Wie weet verkoopt de goedlachse Indonesiër wel zoveel notebooks, dat hij in 2018 een nieuwe poging kan ondernemen om terug te keren in de F1.Door: René Oudman