Officieel: Liberty voltooit overname, Ecclestone weg

22:39 – Het Amerikaanse Liberty Media heeft maandagavond officieel alle aandelen van de Formule 1 overgenomen, zo maakt het middels een persbericht bekend. Ook is duidelijk dat Chase Carey de nieuwe supremo van de koningsklasse zal worden: Bernie Ecclestone is officieel teruggetreden.



"Ik ben zeer verguld de taken van Bernie te mogen overnemen", laat de 63-jarige Carey in het statement van Liberty Media weten. "De Formule 1 heeft een geweldig potentieel, waarin veel mogelijk is. Ik heb ervan genoten om te luisteren naar de meningen van fans, teams, de FIA, promotors en sponsoren over hun ideëen en wensen voor de sport. We zullen met al deze nieuwe partners samenwerken om nieuwe dimensies te creëren."



Over het vertrek van de 86-jarige Ecclestone, die gedurende de afgelopen decennia de scepter over de Formule 1 zwaaide, weet Carey het volgende: "Ik wil Bernie ontzettend bedanken. De sport is groot geworden dankzij hem, en hij zal altijd een deel blijven van de F1-familie. Hij krijgt een rol als erevoorzitter waarin hij zijn kennis en inzicht kan delen met ons."



Ecclestone zelf sprak zijn dank uit aan alle promotors, teams, sponsoren en televisiemaatschappijen waarmee hij in de afgelopen veertig jaren mocht samenwerken. "Ik ben trots op het bedrijf dat ik neer heb gezet in de afgelopen decennia en ben blij dat Liberty Media als koper naar voren is gekomen. Chase zal zijn rol als voorman van de F1 gebruiken in een manier die de sport ten goede komt."



De Liberty Media Group zal zich binnenkort laten omdopen tot de Formula One Group. Het hoofdkantoor van de Formule 1 blijft in Londen gevestigd, Liberty-president Greg Maffei zal waarnemend voorzitter opereren.