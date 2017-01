Brawn staat te trappelen: "Maken F1 beter voor de fans"

24 januari 2017 – Jarenlang liet een herintrede in de Formule 1 op zich wachten, maar vanaf 2017 zal Ross Brawn elk Grand Prix-weekend weer te bewonderen zijn in de paddock. Ditmaal niet in teamkledij, maar die van de Formule 1 zelf: Brawn is door de nieuwe supremo, Chase Carey, aangesteld als sportief eindverantwoordelijke. De 62-jarige is logischerwijs opgewekt over de recentelijke ontwikkelingen.



"Het is fantastisch om terug te kunnen keren in de wereld van de Formule 1", laat de Brit weten op de officiële site van de koningsklasse van de autosport. "Ik heb de laatste maanden mogen genieten van het geven van raad aan Liberty Media en ik zie er naar uit om samen te werken met Chase Carey, Sean Bratches en de rest van het F1-team. Ons doel is om de sport te helpen evolueren. We hebben een ongehoorde mogelijkheid om samen te werken met de teams en de promotors voor een betere F1 voor hun en, het belangrijkste van het geheel, de fans."



Brawn vertrok begin 2014 uit de sport, destijds had hij net afscheid genomen van het team van Mercedes, waarvoor hij in 2009 onder de naam Brawn GP de coureurs- en constructeurstitel had weten te winnen. In totaal prijken en negen constructeurstitels op Brawns naam, alszijnde technisch eindverantwoordelijke: twee met Benetton (1994 en '95), zes met Ferrari (1999, 2000, '01, '02, '03 en '04) en dus eentje met zijn eigen equipe.