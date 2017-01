Rue Jules Bianchi in geboorteplaats Nice geopend

9:25 – De Rue du Sapin in Nice draagt vanaf nu de naam van wijlen Jules Bianchi. Onder meer voormalig Formule 1-coureurs Jean-Eric Vergne en Max Chilton, respectievelijk landgenoot en oud-teamgenoot van de verongelukte Fransman, waren maandag bij de openingsceremonie aanwezig.



Bianchi overleed op 17 juli 2015 in het universitair ziekenhuis van Nice, na ruim negen maanden in coma te hebben gelegen na een zware crash in de Grand Prix van Japan in 2014. De coureur van Marussia, het huidige Manor, gleed op het natte circuit van Suzuka van de baan en botste met hoge snelheid tegen een mobiele kraan die bezig was met het bergen van de Sauber van Adrian Sutil. Bianchi werd geboren in Nice.



De Rue Jules Bianchi bevindt zich in de buurt van het Allianz Riviera-stadion, waar voetbalclub OGC Nice haar thuiswedstrijden speelt. "Jules hield van voetbal. We zijn blij met de locatie van de straat", zegt Philippe Bianchi, de vader van Jules, in lokale media.