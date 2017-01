Hamilton laat fans zijn nieuwe helm ontwerpen

19:09 – Lewis Hamilton heeft een bijzondere manier gevonden om fans bij de sport te betrekken. Via Instagram laat de Brit weten dat hij een nieuw helmdesign wil en dat fans de kans krijgen om deze te ontwerpen.



Hamilton stelt niet al te veel voorwaarden, behalve dat het ontwerp 'dope' moet zijn en past in de lijn van zijn voorgaande helmen. Het moet de kleur 'candy apple red' bevatten, dat ook op zijn huidige hoofdbeschermer een prominente plek heeft. Uit alle ontwerpen, die op Instagram kunnen worden gepost met de hashtag #LH44Design, kiest Hamilton één design dat hij dus daadwerkelijk gaat gebruiken gedurende het komende Formule 1-seizoen. "Ik kies de helm die in mijn ogen het meest stijlvol, inspirerend, iconisch en in het oog springend is", aldus de Mercedes-coureur, die een te gebruiken sjabloon bijvoegde bij zijn post.



Degene die het winnende ontwerp maakt krijgt een 'meet and greet' met Hamilton op het circuit en een replica, op ware grootte, van de helm. Een einddatum voor de actie staat niet vermeld in de Instagrampost.