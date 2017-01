Ecclestone zinspeelt niet op eigen klasse: "Ben niet gek"

10:16 – Na zijn gedwongen vertrek deden geruchten de ronde dat de 86-jarige Bernie Ecclestone wellicht een eigen raceklasse op zou zetten, maar volgens de oud-supremo van de Formule 1 is niets minder waar. De Brit ziet er geen heil in om te concurreren met de serie waarin hij zoveel energie heeft gestopt: "Ik ben trots op de F1, en zou wel gek zijn om het schade toe te brengen."



Nadat het Liberty Media-balletje begin deze week ging rollen doordat de aandeelhouders van het Amerikaanse bedrijf groen licht gaven voor de overname van de F1, kwam Ecclestones positie ter sprake. Velen dachten dat de dagen van de kleine Brit als baas van de Formula One Group wel eens geteld konden zijn, en zij bleken gelijk te hebben. Eerst verklapte Ecclestone zelf het grote nieuws, waarop Liberty Media officieel bekendmaakte dat Chase Carey (63) de nieuwe leider werd.



"De nieuwe eigenaren van de sport kunnen de administratie van het bedrijf op een andere manier uitvoeren dan dat ik deed", liet Ecclestone aan Reuters optekenen. "Ik moest voor de grootst mogelijke winst voor de aandeelhouders zorgen, en ben jaloers op de luxe waarin Chase Carey verkeert. Hopelijk kunnen de fans waarderen wat Chase en co. allemaal van plan zijn."



Ecclestone mag aanblijven als erevoorzitter, een baantje dat volgens hem weinig om het lijf heeft: "Het is iets typisch Amerikaans", liet hij eerder deze week weten, "en ik heb geen idee wat het precies inhoudt." Ondanks dat de Brit nog geen idee heeft wat de nabije toekomst hem zal brengen, voegde hij er in zijn statement aan het persbureau aan toe dat hij 'niet het type is' dat met pensioen gaat.