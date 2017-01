Hülkenberg over nieuwe bolides: "Brute bochtensnelheid"

11:49 – Wat de uiteindelijke winst van de Formule 1-wagens ten opzichte van die van de voorgaande jaren gaat zijn weten we pas tijdens de eerste wintertest in Barcelona, maar vast staat dat de nieuwe bolides stukken sneller door de bochten zullen gaan. Zo weet ook nieuwbakken Renault-rijder Nico Hülkenberg, die wel enigszins gereserveerd blijft: "In Monaco zullen we bijvoorbeeld een processie gaan zien."



"De nieuwe wagens hebben een brute bochtensnelheid", laat de Duitser in gesprek met auto, motor und sport weten. "In Barcelona bijvoorbeeld zullen bochten drie en negen absoluut volgas gaan, iets wat vroeger alleen mogelijk was als je over een Red Bull of een Mercedes beschikte", zegt Hülkenberg nadat hij uit de simulator is gestapt. Ook technisch directeur Andy Green ziet de vooruitgang: "Niet alleen in de bochten wordt er tijd gewonnen, ook de remzones gaan korter worden."



Evenals zijn concurrenten spendeert Hülkenberg momenteel ettelijke uren per dag aan de sportschool: "Ik ga 's ochtends twee uur en ben er in de namiddag wederom voor dezelfde tijdsduur", laat de 29-jarige weten. "Het wordt ontzettend zwaar voor ons coureurs, fysiek gezien. Daarom ben ik met name mijn nek nu tot het uiterste aan het trainen."