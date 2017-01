Overzicht: de plannen van Liberty Media voor de F1

15:46 – In februari 2014 verscheen in de media voor het eerst iets over de plannen van Liberty Media om de Formule 1 over te nemen. Sinds vorige week maandag, een kleine drie jaar later, is de Amerikaanse mediagigant volledig eigenaar van de hoogste autosportklasse. Het bedrijf heeft grootse plannen met de sport, zo werd de afgelopen maanden wel duidelijk. GPUpdate.net zet ze op een rijtje.



Na decennia Bernie Ecclestone aan het roer te hebben gehad slaat de F1 onder Liberty en met topman Chase Carey, sportief directeur Ross Brawn en commercieel directeur Sean Bratches als nieuwe kopstukken een andere weg in. Carey verscheen vorig jaar in de Grand Prix van Singapore, nadat Liberty 18,7 procent van de aandelen had verworven, voor het eerst in de paddock. De Amerikaan sprak toen al openlijk over zijn visie.



Niet even snel geld verdienen

Liberty heeft de Formule 1 niet gekocht om even snel rijk te worden, gaf Carey in Singapore aan. Dat was bij de vorige aandeelhouder, CVC Capital Partners, wel anders volgens Ecclestone. "Ik moest voor de grootst mogelijke winst voor de aandeelhouders zorgen en ben jaloers op de luxe waarin Chase verkeert. Hopelijk kunnen de fans waarderen wat hij en co. allemaal van plan zijn", zei de 86-jarige Brit zaterdag tegen Reuters.

Verbeterde digitalisering

"Natuurlijk is winst maken belangrijk, maar het gaat om de langetermijnvisie", sprak Carey ruim vier maanden geleden. "Het doel is dus niet wat we in de eerste twaalf maanden kunnen bereiken, maar in de komende drie tot vijf jaar. Het gaat niet om snel geld verdienen. De focus ligt op het investeren en bouwen aan de toekomst. Dat is de insteek die we meenemen en hopelijk kunnen we de Formule 1 daarmee naar een hoger niveau tillen."Carey noemde in zijn eerste interview al het verbeteren van de digitale marketing. Onder Ecclestone bleef bijvoorbeeld het gebruik van sociale media achter ten opzichte van onder meer de MotoGP. Commerciële man Bratches presenteerde vorige week zijn vier commerciële verbeterpunten . Digitalisering was er daar één van, wat enigszins overeenkomt met 'het bieden van een betere race-ervaring voor de fans op de tribune en voor de televisie'. Verder wil Bratches het merk 'Formule 1' meer uitstraling geven en ook zet hij in op een 'meer democratische aanpak bij de benadering van de partners', doelend op de communicatie met teams, sponsors, promoters en rechtenhouders. Over dat laatste trad hij niet in detail.

Meer races op de kalender

Wie hoopt dat de F1 weer op het open net komt, heeft pech. Liberty gaat juist voor nog meer deals met betaalzenders, zo valt op te maken uit woorden van directeur Greg Maffei bij Forbes. Voor Nederlandse fans heeft dat geen gevolgen. Om elke sessie te zien moet immers al betaald worden, aangezien de rechten in bezit zijn van Ziggo Sport, dat onder Liberty valt. Maar in bijvoorbeeld Duitsland zijn de kwalificaties en races nog live en gratis te zien bij RTL, in Engeland heeft het open Channel 4 de liverechten voor tien Grands Prix, al zijn de beelden vanaf 2019 exclusief in handen van Sky Sports. Betaalkanalen zijn over het algemeen bereid meer te betalen voor de rechten dan open zenders. Bij persbureau Bloomberg sluit Carey niet uit dat de F1 ook uitgezonden gaat worden via een eigen streamingdienst.Met 21 races werden er in 2016 meer Grands Prix dan ooit verreden, maar een uitbreiding van de kalender onder het bewind van Liberty is zeker niet uit te sluiten. "Het is voor veel partijen interessant om het aantal races tot een bepaalde hoeveelheid te vergroten. De FIA verdient dan meer geld, de teams verdienen meer geld en wij verdienen meer geld", verklaarde Maffei in november. Een nachtrace in de schitterende straten van Las Vegas is één van de evenementen op zijn verlanglijstje. Brawn ziet meer races op zich wel zitten, maar stelt dat kwaliteit dan wel boven kwantiteit moet gaan.

Brawn droomt van Leicester-scenario

Bij de invulling van de raceagenda denkt Liberty ook zeker aan Europa. De toekomst van de Britse Grand Prix op Silverstone is onzeker, maar volgens Carey komt het wel goed. "De roots van de sport liggen in West-Europa. Dat willen we laten groeien. We gaan zoeken naar manieren om de evenementen groter en beter te maken", zei Carey vorige week bij de BBC. Voormalig F1-coureur Derek Warwick, de voorzitter van Silverstone-eigenaar BRDC, maakt zich na de komst van Liberty ook geen zorgen. "Vorige week maandag is alles veranderd", vertelde hij vol vertrouwen bij Sky Sports. "We zijn zeer positief over de mogelijkheden om winst te boeken in de Britse GP van 2017 en kijken er reikhalzend naar uit."De afgelopen jaren domineerde Mercedes de Formule 1. Als het aan de nieuwe sportief directeur Brawn ligt, worden de verschillen in de toekomst beduidend kleiner. Daarvoor wil hij de reglementen behoorlijk vereenvoudigen. "We kennen allemaal het verhaal van Leicester City", reageerde Brawn eerder deze maand bij de BBC. De relatief kleine voetbalclub werd vorig jaar kampioen van Engeland, terwijl teams als Chelsea en Manchester City over veel meer geld beschikken.

Raakt Ferrari haar bonus kwijt?

"Zoiets zou ideaal zijn in de Formule 1. Als een goed team in een goed jaar met een geweldige coureur echt mee kan doen. Op dit moment is dat niet mogelijk. De middelen die de topteams voorhanden hebben zorgen voor een enorm gat. Mijn droombeeld is dat een team uit de achterhoede onder licht afwijkende omstandigheden ineens een race kan winnen. Op dit moment zijn maar twee of drie teams daartoe in staat, daar moeten we iets aan doen", legde Brawn uit.Een eerlijkere verdeling van de inkomsten over de teams lijkt Brawn wel wat. De man achter de successen van Michael Schumacher wil 'een Formule 1 die van top tot teen gezond is'. Volgens de Brit hebben de kleine formaties nu een 'te grote uitdaging' op commercieel gebied. Onlangs ging Manor nog failliet. Het feit dat het team in de voorlaatste race de tiende plaats bij de constructeurs verloor aan Sauber en daarmee vele miljoenen aan prijzengeld misliep. bleek funest voor de equipe uit Bambury.

Eerder deed Liberty-directeur Maffei al een duit in het zakje wat betreft de discussie over de verdeling van de inkomsten. Ferrari strijkt jaarlijks een bonus van naar verluidt 90 miljoen euro op, maar daaraan wil Maffei misschien een einde maken. "Als Ferrari trekt de stal al veel potentiële sponsoren aan. Dat zal gestimuleerd worden naarmate de races aantrekkelijker worden. Denkend aan het convergeren van de inkomsten van de teams moeten we het een en ander overwegen. Als wij een groter platform voor hen weten te creëren kunnen zij op hun beurt een grotere som geld binnenhalen via sponsoren. Het is dus een beetje geven en nemen", redeneerde Maffei tegenover Forbes.Het moge duidelijk zijn: als de nieuwe topmensen hun ambities waar kunnen maken, dan kunnen we ons opmaken voor grote veranderingen in de Formule 1. De handen van Carey jeuken in elk geval: "We hebben het gevoel dat de sport met name in de laatste vier of vijf jaar niet is gegroeid. We moesten een nieuwe managementstructuur neerzetten zodat de sport kan groeien in de wereld die we vandaag de dag kennen. We moeten op de juiste manier groeien en op een bepaalde manier samenwerken met de partners die we hebben om ervoor te zorgen dat we de sport kunnen maken tot wat het kan en moet zijn voor de fans."