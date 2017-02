Nek Wehrlein nog punt van zorg in aanloop naar tests

20:41 – Zijn crash bij Race of Champions zit Pascal Wehrlein nog altijd dwars. In Duitse media circuleren de geruchten dat hij de eerste tests in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen mogelijk moet missen en hoewel Sauber dat niet kan bevestigen, erkent het team dat er medische onderzoeken gaande zijn.



Wehrlein verloor tijdens het racefeest in Miami de controle over zijn bolide en belandde hij ondersteboven in de bandenmuur. Hij kon op eigen kracht uitstappen, maar moest het restant van het evenement laten schieten. Hij zou volgens Duitse media nekklachten hebben overgehouden aan dit ongeval en deze zouden dusdanig ernstig zijn, dat hij over drie weken mogelijk niet kan instappen tijdens de eerste wintertests in Barcelona.



Sauber erkent via Twitter dat er iets speelt: "De medische onderzoeken zijn nog gaande. Om die reden zijn de huidige geruchten pure speculatie. We geven te zijner tijd informatie", aldus de Zwitserse renstal.



Wehrlein is komend seizoen de teamgenoot van Marcus Ericsson bij het team van Sauber.