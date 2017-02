Terug naar 2009: de laatste grote reglementswijziging

11:49 – De Formule 1 staat aan de vooravond van het seizoen 2017: het jaar waarin bredere banden haar intrede doen en de aërodynamica weer een grotere rol gaat spelen. Kenners en fans kunnen niet wachten op 27 februari, de dag dat de nieuwe wagens voor de eerste keer de baan oprijden, en vervolgens op het laatste weekend van maart, wanneer de eerste Grand Prix van het seizoen op de kalender staat.



Wie de grote winnaar van de reglemenstwijzigingen wordt is logischerwijs niet te voorspellen: we kunnen slechts gissen en de vergelijking met het verleden maken. Het is namelijk nog niet zo heel lang geleden dat de Formule 1 voor het laatst op de kop werd gezet: voorafgaand aan het seizoen 2009, acht jaar geleden dus, moesten de teams compleet nieuwe bolides ontwerpen. Destijds werd de aërodynamica juist aan banden gelegd.

Titelkandidaten worden middenmoters

Brawns stoutste dromen komen uit

Het duel tussen Lewis Hamilton (McLaren) en Felipe Massa (Ferrari), waarbij de eerstgenoemde uiteindelijk met de titel aan de haal ging, hield de F1-wereld in 2008 aan de buis gekluisterd. Na afloop van de waanzinnige slotrace in Brazilië dacht Massa aanvankelijk de wereldkampioen te zijn, voordat hij erachter kwam dat rivaal Hamilton in de laatste bocht van de laatste ronde Timo Glock had gepasseerd. McLaren vierde feest, Ferrari keerde met enkel het constructeurskampioenschap (de laatste titel van de Scuderia tot op heden) terug naar Maranello.Dat de titelstrijd veel tijd en geld had gekost wist men - dat het Ferrari en McLaren een kans op de titel in 2009 zou kosten kon niemand bevroeden. De Italiaanse en de Britse stal werden voorafgaand aan het nieuwe seizoen betiteld als de grote favorieten: ook het team van BMW Sauber, dat in het voorjaar van 2008 haar eerste zege had behaald, stond hoog gequoteerd bij de bookmakers.Dit trio kwam er echter bij lange na niet aan te pas: McLaren, Ferrari en BMW Sauber zouden het seizoen uiteindelijk als derde, vierde en zesde afsluiten - samen met de kredietcrisis reden voor de laatstgenoemde om de stekker uit haar F1-project te trekken. Het jaar 2009 eindige in een grote deceptie voor de drie, door de kenners als favorieten aangemerkte teams.

Karig resultaat voor de favorieten

Wie waren dan de grote spekkopers? Een maas in de nieuwe wetgeving van de koningsklasse zag de dubbele diffuser haar intrede doen. Slechts drie van de tien teams, waaronder het als een fenix uit de as van Honda herrezen team van de huidige sportief verantwoordelijke van de FOM, Ross Brawn, maakten er tijdens de eerste race in Melbourne gebruik van. Naast Brawn GP, dat een geniale debuutrace kende (één-twee in de kwalificatie én race) waren Williams en Toyota op de hoogte van de mogelijkheid om via de juiste circulering van de uitlaatgassen de aanzuigende werking te vergroten - en zodoende de bochtensnelheid te verhogen. De concurrenten hadden het nakijken en konden direct naar de tekentafel: gedurende het seizoen introduceerde elk team een eigen variant.Red Bull, dat de gestopte David Coulthard verving door het jonge talent Sebastian Vettel, had zonder gebruik te maken van de dubbele diffuser een ijzersterke bolide gebouwd: de Oostenrijkse energiedrankjesreus was eigenlijk de enige die het Brawn GP écht moeilijk kon maken. Toyota-rijders Jarno Trulli en Timo Glock konden meermaals meedingen naar de hoogste noteringen bij de kwalificatie, maar kwamen tekort om mee te strijden om overwinningen. De Italiaan en de Duitser mochten desondanks geregeld de gang naar het podium maken.

Pas in de zesde race van het jaar, die in de straten van Monaco, mocht er een Ferrari-coureur naar het podium: McLaren moest zelfs wachten tot vlak voor de zomerstop, toen Lewis Hamilton ongenaakbaar bleek op de Hungaroring. Nick Heidfeld had BMW Sauber op een podiumplaats getrakteerd in de moesson van Maleisië, maar een volgende bokaal liet lang op zich wachten. In de voorlaatste ronde van het kampioenschap mocht Robert Kubica het ereschavot bestijgen: verder dan die twee bokalen kwam de stal niet. Ferrari won één race (Kimi Raikkonen, België), McLaren twee (naast Hongarije ook Singapore, eveneens met Hamilton).Zo blijkt maar weer: in de Formule 1 is alles mogelijk wanneer de regels worden omgegooid. De algemene aanname is dat Red Bull dit jaar goed voor de dag kan komen, aangezien ze er in 2009 ook zo goed bij stonden. Echter, zoals gezegd ging het destijds om een aërodynamische downgrade, terwijl de invloed daarvan ditmaal juist wordt vergroot. Menigeen verwacht, gezien het verleden, niet teveel van Ferrari -maar hebben de Italianen hun lesje dit keer geleerd? Mercedes heeft haar slag geslagen tijdens de invoering van de V6-turbohybrides, maar zijn ze ook scherp op het aërodynamische gedeelte? De nabije toekomst zal het uitwijzen.Door: René Oudman