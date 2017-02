Force India opent hoofdkwartier voor toeschouwers

14:54 – Het team van Force India gaat rondleidingen door haar hoofdkwartier geven, zo liet het dinsdagmiddag via haar officiële website weten. Geïnteresseerde fans kunnen zich opgeven bij de Brits-Indiase renstal, welke gevestigd is nabij het circuit van Silverstone.



"Ontdek waar de nieuwe VJM10 in elkaar is geschroefd en beleef alle fasen van de ontwikkeling", valt er te lezen op de site van Force India. De formatie van Vijay Mallya heeft negen momenten vastgesteld waarop fans een bezoekje kunnen brengen aan het hoofdkwartier, waarvan de eerste keer over tweeënhalve week zal zijn.



Fans kunnen tijdens de negentig minuten durende tour op de foto met (oude) wagens, tevens ligt er een gift op ze te wachten en is er een catering.