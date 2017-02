Verstappen komt opnieuw naar Zandvoort voor Racedagen

10:29 – Ook komend jaar zet Max Verstappen het Circuit Park Zandvoort in vuur en vlam. Hij is van de partij bij de tweede editie van de Jumbo Familie Racedagen, die gepland staan voor 20 en 21 mei van dit jaar.



De Racedagen werden in 2016 voor het eerst gehouden en mede door de aanwezigheid van Verstappen werd dat een enorme happening. Meer dan 100.000 fans kwamen naar het prachtige circuit van Zandvoort voor het autosportevenement, waarbij de demonstratie van Verstappen in zijn Red Bull centraal stond.



"Vorig jaar hebben we met de Jumbo Familie Racedagen meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Een geweldig weekend voor jong en oud, dat door onze klanten enorm werd gewaardeerd. Ook dit jaar willen we onze klanten weer zo'n onvergetelijke ervaring bieden. We hopen weer veel dolenthousiaste fans in Zandvoort een stapje dichterbij de Formule 1 en natuurlijk Max Verstappen te brengen", zegt Frits van Eerd, algemeen directeur van Jumbo. Naast de demonstratie van Verstappen vormt een race van de BOSS GP een ander hoogtepunt van de Racedagen. Daarnaast bevat het programma diverse races, demonstraties en stunts.



Kaarten voor de Familie Racedagen zijn, evenals afgelopen jaar, gratis verkrijgbaar via Jumbo.