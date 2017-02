Optimistische Palmer ziet 2017 als nieuw begin voor Renault

9:18 – Na een moeizaam verlopen seizoen 2016, waar het voort moest borduren op de wankele basis van Lotus, begint Renault met een gezonde dosis optimisme aan het nieuwe Formule 1-jaar. De basis die de afgelopen maanden gelegd is moet het team naar voren helpen en Jolyon Palmer is optimistisch.



Voorafgaand aan het seizoen 2016 was men bij Renault vooral realistisch: wonderen hoefden niet van het team verwacht te worden. Ja, de renstal heette Renault. Maar de RS16 was vooral een doorontwikkelde versie van de Lotus E23, waar bovendien met de Mercedes-motor het sterkste punt uit verdwenen was. Bovendien moest er achter de schermen veel gebeuren om een fatsoenlijke organisatiestructuur neer te zetten.



Dat is gebeurd en hoewel er nog veel moet gebeuren bij het team, vooral organisatorisch, maakt realisme in 2017 plaats voor voorzichtig optimisme. "Frédéric Vasseur is vertrokken als teambaas en dat is jammer, maar we hebben Cyril Abiteboul en Jerome Stoll nog. Dat zijn mensen die ervaring hebben met het leiden van een Formule 1-team en de gang van zaken binnen Renault. Dus we zijn nog altijd in goede handen en op een bepaalde manier worden dingen wellicht iets simpeler", verwijst Palmer in gesprek met Sky Sports naar het feit dat er met vooral Vasseur en Abiteboul afgelopen seizoen meerdere kapiteins op het Franse schip waren.



Palmer ziet Renault groeien: "Binnen het team leeft het gevoel dat we komend jaar echt iets kunnen doen. Vorig jaar waren we enigszins aan handen en voeten gebonden door de problemen van Lotus in 2015, vanaf dit jaar zit overal een echt Renault-sausje over. We hebben geweldige mensen binnen het team, mensen die races en kampioenschappen gewonnen hebben, dus iedereen is benieuwd of die tijden kunnen herleven."