Abiteboul: "Renault-motor voor alle drie de teams hetzelfde"

15:15 – In 2016 leverde Total de benzine en smeermiddelen voor Renault en Red Bull Racing, de enige twee teams met Renault-motoren. Komend jaar is die situatie anders; Total is van het toneel verdwenen en waar Renault koos voor BP en Castrol, gingen Red Bull en Scuderia Toro Rosso in zee met ExxonMobil.



En hoewel men bij Renault erkent dat bij de ontwikkeling van de nieuwe power unit vooral gekeken is naar de eigen partners, BP en Castrol, benadrukt sportief directeur Cyril Abiteboul dat de klantenteams daar geen nadeel van gaan ondervinden. "De power unit is ontwikkeld voor en met producten van onze eigen partners, BP en Castrol. Maar wij verzekeren dat de motor ook met brandstof en olie van ExxonMobil, voor Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso, goed functioneert. Daar hoeft niets extra's voor gedaan te worden. De motor zal voor alle drie de teams hetzelfde zijn", belooft de directeur in een interview met Auto, Motor und Sport.



Met de nieuwe power unit hoopt Renault het gat naar concurrenten Mercedes en Ferrari te verkleinen. De grote vraag is hoeveel paardenkrachten de power units in 2017 hebben. De magische grens van duizend gaat volgens Abiteboul nog niet bereikt worden. "Ik denk dat de top tussen de negenhonderd en 950 pk zal liggen. Teams die op duizend pk rekenen zijn iets te optimistisch, denk ik. Zelfs Mercedes gaat dat vermoedelijk niet halen. Al is een dergelijke hoeveelheid binnen de huidige reglementen wel degelijk haalbaar. We hebben ook radicale concepten in de pijplijn om deze grens te bereiken, maar komend seizoen lukt dat nog niet."