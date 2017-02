In het kort: belangrijkste nieuws van de afgelopen week

11 februari 2017 – Voor iedereen die niet iedere dag in staat is om het autosportnieuws te checken, of gewoon graag op zijn gemakje in het weekend nog eens alles naleest, komt GPUpdate.net in 2017 ieder weekend met een korte round-up. Wat is er gebeurd in de wereld van de auto- en motorsport en welke artikelen had je deze week niet mogen missen? Een overzicht van het nieuws van 4 tot en met 10 februari.



Het belangrijkste nieuws

Achtergronden

Het Formule 1-seizoen begint pas over een aantal weken, over iets meer dan veertien dagen starten de tests en vier weken later is de eerste race, maar brokken worden er al volop gemaakt. Het meest opvallende nieuws uit de Formule 1-wereld van het afgelopen week was misschien wel de blessure van Pascal Wehrlein; zijn nare crash bij Race of Champions zit hem nog altijd dwars. Volgens Duitse media is het hoogst onzeker of Wehrlein op tijd fit is voor de tests in Barcelona, iets dat Sauber bevestigt noch ontkent : "De medische onderzoeken zijn nog gaande. Om die reden zijn de huidige geruchten pure speculatie. We geven te zijner tijd informatie."Ook Sebastian Vettel zorgde voor problemen met een crash; hij verloor tijdens een test in een 'mule car' op een nat Fiorano de controle over zijn Ferrari, met als gevolg dat Pirelli anderhalve testdag zag vervliegen .Beter nieuws was er voor iemand anders die eerder dit jaar crashte; MotoGP-coureur Tito Rabat is, na een verblijf van vijf nachten, ontslagen uit het ziekenhuis van Barcelona. Hij kan zich gaan richten op zijn herstel.Onrustig was het deze week vooral bij McLaren. Het team, dat via sociale media hints blijft geven dat de nieuwe auto wel eens een compleet nieuwe (oranje) kleur kan krijgen, nam na vijf maanden afscheid van topman Jost Capito. Ook teammanager David Redding vertrekt, hij treedt in dienst bij Williams. Daarnaast waren er geruchten dat Nyck de Vries het talentenprogramma verlaat, al wordt dat door het team ontkend Er breekt in 2017 een nieuw tijdperk aan in de Formule 1, door technische reglementen gaan de auto's vermoedelijk zo'n drie tot vijf seconden per ronde sneller dan afgelopen seizoen. Maar wat betekent dat voor coureurs? Hoe zwaar wordt de Formule 1 anno 2017? GPUpdate.net sprak erover met Rupert Manwaring, de 'performance coach' van Carlos Sainz bij Toro Rosso. "We moeten een ander type atleet creëren."Dit weekend vindt in Nieuw-Zeeland de ontknoping plaats van de Toyota Racing Series. Richard Verschoor is één van de titelkandidaten, wie zijn de concurrenten van Nederlander? We gaven een korte introductie. Andere achtergronden: een blik in het verleden van de McLaren MP4's en we bekeken welke gevolgen ingrijpende reglementswijzigingen, zoals die van deze winter, kunnen hebben voor de pikorde in de Formule 1. Daarnaast plaatsten we een interview met Steijn Schothorst , waarvan eerder deze week bekend werd dat hij komend jaar voor topteam Arden rijdt in de GP3. "Formule 1 is niet per se mijn ambitie, dat lijkt me ook niet realistisch."