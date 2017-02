Bottas ligt niet wakker van woorden Anthony Hamilton

14:09 – De waarschuwing van Anthony Hamilton dat de strijd tegen zijn zoon Lewis bij Mercedes wel eens funest kan worden voor zijn carrière maakt weinig indruk op Valtteri Bottas. De koele Fin haalde in gesprek met het Finse MTV Sport zijn schouders op toen hij geconfronteerd werd met deze teksten.



De vader van Lewis Hamilton uitte eerder deze week een pittige waarschuwing aan het adres van Bottas, de opvolger van Nico Rosberg: "Lewis is op zijn best, momenteel. Een duel met hem kan funest zijn voor het verdere verloop van je carrière", zei hij tegen Sky Sports. "Elke rijder die het opneemt tegen Lewis moet zijn carrière zorgvuldig uit hebben gestippeld, anders kan het na het seizoen wel eens einde verhaal zijn."



Bottas maakt zich echter geen zorgen over zijn nieuwe teamgenoot. Hij kijkt vooral naar zichzelf en verwijst glimlachend naar het feit dat hij tot dusver al zijn teamgenoten in de Formule 1 de baas geweest is. "Ik zou vooral niet mijn teamgenoot willen zijn. Maar we zullen zien; het seizoen begint bijna. Dan gaan we zien hoe alles verloopt." Zeker is in ieder geval dat Bottas niet van plan is om tweede viool te spelen bij Mercedes. "Mijn doel is om meteen het gevecht met Lewis aan te gaan. Hopelijk kunnen we tijdens de tests veel kilometers maken en beschikken we over een snelle en betrouwbare auto. Mijn doel is om kampioen te worden."