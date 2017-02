In beeld: opmerkelijke teampresentaties uit het verleden

9:52 – Tegenwoordig hechten de Formule 1-teams er niet meer zoveel waarde aan: als de nieuwe bolide moet worden gepresenteerd, wordt in negen van de tien gevallen het plaatselijke journalistengilde bijeengeroepen in de pitstraat van het circuit waar de eerste wintertest plaatsvindt. Hoe anders was dat vroeger, toen teams met centen smeten om een maar zo groot mogelijke show te organiseren. GPUpdate.net kijkt terug.



1997 - McLaren en de Spice Girls







Eigenlijk was Flavio Briatore de pionier van de opmerkelijke teampresentaties: de flamboyante Italiaan trok met Benetton in 1996 naar een Siciliaans dorpje, om het volledig om te dopen in 'Benetton-town'. Een jaar later toonde McLaren haar nieuwe bolide in het, voor de dartliefhebbers zeker bekende, Alexandra Palace. De destijds wereldberoemde Spice Girls zorgden voor het nodige entertainment.



1998 - Jordan doet een kunstje







Eddie Jordan, teameigenaar van de gelijknamige stal, was ook altijd wel in voor een show. Zo liet de Ier in 1998 het Cirque du Soleil opdraven in de Royal Albert Hall in Londen.



1999 - BAR kan niet kiezen







Met veel tamtam deed British American Racing in 1999 haar entree in de Formule 1 - de wereldkampioen van 1997, Jacques Villeneuve, was de eerste rijder en diens manager werd teambaas. Voorafgaand aan het eerste seizoen waren de verwachtingen torenhoog en de wagens verschillend gekleurd: met de prestaties wilde het totaal niet vlotten, en ook de sponsortruc werd BAR door de neus geboord. De FIA zag het niet zitten dat een team met twee verschillende kleurenstellingen reed, waardoor uiteindelijk voor een combinatie van beiden werd gekozen.



2001 - Een Benetton op de gondel







Na het Siciliaanse tripje van vijf jaar daarvoor, koos Briatore in 2001 wederom voor een iconische Italiaanse locatie. De nieuwe Benetton B201 werd op een gondel door Venetië gevaren.



2002 - Jordan komt uit de lucht gevallen







Vanwege de nieuwe sponsorovereenkomst tussen DHL en Jordan werden de autosportjournalisten uitgenodigd om naar Brussel af te reizen, waar de nieuwe EJ02 in een hangar zou worden gepresenteerd. Jordan verraste alles en iedereen door de bolide via een vrachtvliegtuig, dat via grote schermen gevolgd kon worden, te laten arriveren.



2005 - Jordan bibbert op het Rode Plein







Nog één keer Jordan: inmiddels overgenomen door Midland, toonde de stal in 2005 haar wagen op het Rode Plein in Moskou, waar de temperaturen ver onder het vriespunt lagen.



2006 - De modeshow van BMW Sauber







Voorafgaand aan de presentatie van de allereerste BMW Sauber hield de Duits-Zwitserse stal een heuse modeshow: naar verluidt had alleen teamleider Dr. Mario Theissen de uitnodiging goed doorgelezen..



2007 - De toekomstdroom van Honda







Met een pikzwarte bolide ving Honda de wintertests aan, om te hinten naar een spectaculaire, vernieuwende livery. Bijzonder was de kleurstelling van de RA107 zeker, erg succesvol was de wagen niet.



2011 - De doe-het-zelvers van McLaren







Voor de laatste opmerkelijke teampresentatie uit ons archief kiezen we voor die van McLaren in 2011. De Britse stal koos voor de Kaisersaal in Berlijn, waar aanvankelijk een kaal chassis naar binnen werd geschoven. Als deel van de show kwamen monteurs stukje bij beetje de wagen opbouwen, waaruit uiteindelijk de MP4-26 ontstond.