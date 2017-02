Smedley: "Rangorde kan gedurende seizoen veranderen"

14:25 – Iedereen heeft er wel een mening over: de een verwacht dat de nieuwe reglementen in de Formule 1 grote verschillen gaan opleveren, de ander denkt dat het de teams dichter bij elkaar brengt. Williams Perfomance chief Rob Smedley heeft wel een opmerkelijk idee over de nieuwe regels: "Ik denk dat de snelsten van Melbourne niet de snelsten zullen zijn in Abu Dhabi."



Kan Mercedes haar titels prolongeren, of moet het Duitse merk troonsafstand doen aan Red Bull? Het is een vraag die menig autosportliefhebber de laatste maanden bezighoudt. Een stunt à la Brawn GP, dat uit haar as herrees en pardoes beide kampioenschappen veroverde, lijkt door velen ditmaal onmogelijk. Ook Smedley ziet het niet gebeuren dat een laaggeklasseerd team plots naar voren komt.



"Ik hoop dat de nieuwe regels de gevestigde orde op zijn kop zetten, al denk ik niet dat we een complete verandering gaan zien op de ranglijst", zei de Brit tegen Autosport. "In de Formule 1 heeft niemand ooit een kampioenschap gewonnen zonder een substantieel budget en geld maakt gelukkig, zeker in deze periode."



"De nieuwe reglementen kunnen bijzonder succesvol blijken als de snelste wagens van Melbourne niet meer vooraan staan in Abu Dhabi - en dat is precies iets wat ik zie gebeuren." Smedley doelt met name op het feit dat elk team een gloednieuwe wagen heeft gebouwd, en dat er zodoende veel rek in de ontwikkeling daarvan zit. "Toch denk ik dat er drie subgroepen blijven bestaan: de koplopers, het middenveld en de achterhoede. Daarbinnen kan de rangorde wel ondersteboven gaan", besluit de Brit.