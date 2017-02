Haas: "2017 wordt net zo moeilijk als vorig seizoen"

12:46 – Haas F1-teambaas Gene Haas verwacht dat het tweede seizoen van zijn team net zo uitdagend gaat worden als het debuutseizoen van de Amerikaanse renstal. Haas was het eerste nieuwe team sinds zes jaar en scoorde meteen punten, nadat Romain Grosjean als zesde finishte op het circuit van Melbourne in Australië. Uiteindelijk wist het team 29 punten bij elkaar te sprokkelen, overigens allemaal door de Fransman, en als achtste in de eindstand te finishen. Ze hielden daarmee Renault, Sauber en het inmiddels ter ziele gegane Manor achter zich.



"Het heeft voor- en nadelen", antwoordt Haas wanneer hem gevraagd wordt of 2017 net zo lastig gaat zijn als 2016. "Het voordeel is dat we niet een nieuwe crew hoeven samen te stellen. Ook vrachtwagens en andere logistieke dingen zijn nu geregeld. Het nadeel is wel dat er veel reglementen wijzigen, dus daar moet je je op voorbereiden. Aan de andere kant: we hebben nu een veel betere relatie met onze leveranciers, dus dat maakt alles wat eenvoudiger. Het is geven en nemen. Het gaat net zo lastig worden als vorig seizoen, maar met de kennis die we nu hebben moeten onze prestaties wel beter zijn."



Haas voegt daaraan toe dat ze veel waardevolle lessen, welke geleerd zijn in de Nascar, kunnen toepassen in de Formule 1. "Ons eerste jaar in de Nascar was echt zwaar", vervolgt Haas. "We reden altijd achteraan en dat voor zes jaar lang. Het geluk was nooit aan onze zijde. In 2002 begonnen we aan dat avontuur en de strijd voor onze coureurs en crewleden was intens. Alles wat we toen verkeerd hebben gedaan, hebben we proberen te voorkomen in de Formule 1. Het belangrijkste was dat we meteen zagen wat werkte en wat niet. Dat hebben we op een harde manier geleerd in de Nascar. Onze focus in de F1 lag niet op hoe we gingen doen, maar met wie."