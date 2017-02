Spoorboekje tot Melbourne; de F1-wereld gaat weer draaien

11:42 – Exact elf weken geleden werd zowel Nico Rosberg als de gemiddelde Formule 1-fan wakker met een flinke kater; Rosberg omdat hij tot in de late uurtjes feest had gevierd vanwege zijn eerste en naar enkele dagen later zou blijken enige wereldtitel, fans van de sport omdat het besef doordrong dat het voorlopig stil zou blijven op de circuits. Daar komt snel verandering in, over een weekje gaat het nieuwe seizoen officieus van start met de eerste teampresentatie en daarna volgen de tests en natuurlijk de eerste race. Maar hoe ziet de periode tot de GP van Australië eruit, welke dagen moeten fans rood omcirkelen in de agenda? Een overzicht.



Teampresentaties

Wintertests

De eerste race

De komende dagen is het nog relatief rustig, tot en met het komende weekend staan voorlopig geen grote evenementen op het programma in de Formule 1-wereld. Dat verandert over exact een week, als Sauber als eerste team het doek van de nieuwe auto trekt. Daarna volgen de andere teams. Zeven van de tien teams hebben inmiddels officieel een datum voor de teampresentatie wereldkundig gemaakt, alleen voor Red Bull Racing, Williams en Haas geldt dat nog niet. Het voorlopige programma is nu als volgt:Maandag 20 februari: SauberDinsdag 21 februari: RenaultWoensdag 22 februari: Force IndiaDonderdag 23 februari: MercedesVrijdag 24 februari: FerrariVrijdag 24 februari: McLarenZondag 26 februari: Scuderia Toro RossoDaags na de presentatie van Toro Rosso, voorlopig de laatste 'team launch' in het rijtje, worden de nieuwe bolides voor het eerst allemaal aangeslingerd. Op het Circuit de Catalunya beginnen de collectieve wintertests, daarvoor is twee keer vier dagen uitgetrokken. Na twee weken verlaten alle teams het circuit weer. Alle acht de testdagen beginnen om 9.00 uur en duren twee keer vier uur: van 9.00 tot 13.00 uur en vervolgens, na een uur middagpauze, van 14.00 tot 18.00 uur. Ieder team mag iedere testdag één auto inzetten. In ieder geval één van de acht testdagen vindt plaats op een natte baan, indien nodig wordt deze onder water gezet.Maandag 27 februariDinsdag 28 februariWoensdag 1 maartDonderdag 2 maartDinsdag 7 maartWoensdag 8 maartDonderdag 9 maartVrijdag 10 maartNa de tests in Barcelona is het inpakken en wegwezen richting Melbourne. Exact twee weken na de laatste testdag is de eerste officiële sessie van het nieuwe seizoen, de eerste vrije training voor de GP van Australië . Onderstaand overzicht van alle sessies op het circuit van Albert Park betreft de Nederlandse tijden.Eerste vrije training: vrijdag 24 maart, 02.00 uurTweede vrije training: vrijdag 24 maart, 06.00 uurDerde vrije training: zaterdag 25 maart, 04.00 uurKwalificatie: zaterdag 25 maart, 07.00 uurGrand Prix van Australië: zondag 26 maart, 07.00 uur