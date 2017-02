Voormalig Red Bull-aerodynamicus Machin naar Renault

13:17 – Groot nieuws op aerodynamisch vlak: voormalig Red Bull-techneut Pete Machin zal per 3 juli in dienst treden van het team van Renault, zo maakte de Franse fabrikant dinsdagmiddag bekend. De Brit begon zijn Formule 1-carrière als CFD-engineer bij Arrows, om daarna richting Jaguar te vertrekken. Toen dat team werd overgenomen door de Oostenrijkse energiedrankjesgigant, verkaste Machin mee.



"Het is duidelijk dat Renault serieus is wat betreft haar ambities om de F1-ladder te beklimmen", liet Machin in een eerste reactie weten. "Ik draag daar graag mijn steentje aan bij. Bob Bell was de grote baas toen het merk haar grote successen boekte (2005-'06, red.), en ik ben blij dat ik nu met hem samen mag werken. Laten we voor hetzelfde resultaat als destijds gaan!"



Jon Tomlinson, momenteel hoofd aerodynamica bij Renault, zal dus een stapje terugzetten. Tomlinson neemt de honneurs waar tot Machin in dienst mag treden: hij zal elke stap rapporteren aan zijn toekomstige baas. "We zijn erg blij dat we Machin mogen verwelkomen in Enstone - de aerodynamische kant van de Formule 1 is duidelijk een erg belangrijke factor en het aantrekken van Pete is een hoogtepunt van onze recente transfers", sprak teambaas Cyril Abiteboul.



"Deze aankondiging is ontzettend opwindend voor iedereen die Renault een warm hart toedraagt", zei de Fransman. Machin spendeerde zijn Red Bull-tijd voornamelijk in de windtunnel: de Brit was een van de vooraanstaande aerodynamici toen het Oostenrijkse team haar vier wereldkampioenschappen veroverde.