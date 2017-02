Ricciardo over RB13: "Na één snel rondje heb je een idee"

9:12 – Het geduld van alle Formule 1-fans én coureurs is lang op de proef gesteld, maar de komende weken gaat de voorpret richting het nieuwe seizoen echt beginnen. Tussen 20 en 26 februari worden de nieuwe auto's gepresenteerd, de week erna zijn de wintertests. Op het Circuit de Catalunya zal blijken welke teams zijn zaakjes het beste voor elkaar hebben, iets dat coureurs volgens Daniel Ricciardo rap in de gaten hebben.



Voor Ricciardo bestaat de testsessie uit twee aspecten. Aanvankelijk is het een kwestie van kilometers maken, zegt hij op de site van Red Bull: "Het eerste waar je naar op zoek bent is betrouwbaarheid. Er zijn heel weinig testdagen gedurende het jaar en iedere minuut op de baan is belangrijk. Voor de ontwikkeling van de auto, maar ook voor ons als coureurs. Alleen door te rijden went je lichaam aan de krachten van de nieuwe bolide."



Daarnaast weet Ricciardo dat tijdens de komende tests op het Circuit de Catalunya zal blijken hoe goed de nieuwe RB13 van Red Bull Racing is. "Als de betrouwbaarheid op orde is wil je hard door een bocht gaan en diep in je vezels voelen dat het een snelle auto is. Na één snel rondje heb je al een idee. De manier waarop de auto instuurt en remt, daaraan voel je het. Hopelijk levert dat een goed gevoel op, die eerste vliegende ronde."



De grote vraag is dan hoe de pikorde zal zijn in de Formule 1. Worden de verhoudingen op zijn kop gezet door de nieuwe reglementen? "Ik verwacht dat het één en ander zal veranderen, maar het blijft afwachten. Ik denk zelf dat Mercedes en Red Bull het sterkst zullen blijven, hopelijk in de omgekeerde volgorde van vorig jaar!", lacht Ricciardo. De verwachting is dat de rondetijden drie tot vijf seconden lager liggen dan vorig seizoen. "De snelheid in de bochten zal door de nieuwe reglementen sowieso veel hoger liggen. Dus als ik fans een tip mag geven, zou ik een plekje in een snelle bocht opzoeken. Dan kan je echt zien wat we aan het doen zijn."



