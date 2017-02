Wat is er nieuw in 2017? Deel 3: de sportieve reglementen

17:00 – Voor de Formule 1 betekent 2017 de start van een nieuw tijdperk. Een groot pakket aan nieuwe reglementen maakt de auto's sneller en spectaculairder en de sport, als het goed is, aantrekkelijker voor fans. In een vierdelige serie zet GPUpdate.net, voordat alle auto's gepresenteerd worden en de eerste tests van start gaan, de meest belangrijke wijzigingen en reglementen uiteen. Met in deel drie: de sportieve reglementen.



Aerodynamica en neerwaartse druk waren afgelopen winter de toverwoorden in de Formule 1, veel minder ging het over de power units. De reden: op dat gebied is er technisch niets veranderd ten opzichte van de afgelopen seizoenen. Ook komend jaar ligt in iedere auto een 1.6 liter V6-krachtbron. De noviteiten wat betreft de power units betreffen de sportieve reglementen; zo mogen coureurs in 2017 een motor minder gebruiken. Waar iedereen vorig jaar vijf motoren had voor een heel jaar, zijn dat er nu nog maar vier.





Wie meer dan het genoemde aantal motoren nodig heeft loopt tegen een gridpenalty aan. Dat was de afgelopen jaren ook al het geval, maar in beide jaren was er een maas in de wet; door in één weekend een flink aantal nieuwe motoronderdelen te introduceren, die het dat weekend bijvoorbeeld alleen even gebruikte in een vrije training en vervolgens bewaarde voor een later moment, liep de gridpenalty op tot ridicule aantallen zonder dat dit verdere gevolgen had. Een gridpenalty van twintig of 75 plaatsen had hetzelfde resultaat: je moest achteraan starten. Maar je had dan, door slim gebruik te maken van de reglementen, wel in één klap weer voldoende elementen. Onder meer Lewis Hamilton en Mercedes benutten in 2016 dit gat in de regels. Komend jaar gaat dat niet meer, in de nieuwe reglementen is dit hiaat gedicht. Wie meerdere elementen introduceert, krijgt ook in een volgende race een gridstraf aan de broek.

Om nog even bij de power units te blijven: ook het vrij onnozel gebleken tokensysteem is afgeschaft, waardoor er in theorie ongelimiteerd aan de power unit gesleuteld kan worden. Ook gaat een nieuw motorenreglement van kracht dat leveranciers de verplichting geeft om power units te leveren aan klantenteams. Bovendien worden de power units goedkoper voor klantenteams.– Vanaf komend seizoen is er een staande start bij regenraces. Ook als aanvankelijk de Safety Car voor het veld rijdt, zoals dit jaar bijvoorbeeld in Brazilië, word de race 'staand' aangevangen als de condities op de baan dusdanig zijn dat er geracet kan worden.– Coureurs krijgen meer vrijheid om met elkaar te duelleren op de baan. Alleen als voor de stewards 'volledig of grotendeels' duidelijk is dat iemand schuldig is aan een incident zal een sanctie worden opgelegd. Dit is gedaan in de hoop dat er meer inhaalpogingen gewaagd worden.– Wie gedurende de race een straf krijgt en deze niet inlost, bijvoorbeeld omdat hij uitvalt, blijft de klos; in dat geval wordt de sanctie meegenomen naar het volgende raceweekend.Daarnaast zijn er twee wijzigingen wat betreft de kalender; door het verdwijnen van de Grand Prix van Duitsland staan er twintig in plaats van 21 races op het programma. Bovendien heeft de race in Baku om met name commerciële redenen een nieuwe naam gekregen: de Grand Prix van Europa heet vanaf nu de Grand Prix van Azerbeidzjan. Ook zijn de reglementen wat betreft de helmdesigns versoepeld; coureurs mogen één keer per jaar een volledig afwijkend helmdesign gebruiken, in de overige races moet deze 'substantieel hetzelfde' blijven. Kleine veranderingen en gewijzigde details zijn vanaf komend jaar dus toegestaan.