Horner heeft hoge verwachtingen van coureurs en RB13

12:48 – Red Bull Racing stelt het geduld van fans op de proef: pas als één van de laatste teams toont het zijn auto voor het komende seizoen. Op zondag 26 februari worden de eerste beelden van de RB13 getoond, een bolide waarmee het team weer een gooi hoopt te kunnen doen naar de wereldtitel. Teambaas Christian Horner is optimistisch en verwacht veel van zijn coureurs Max Verstappen en Daniel Ricciardo.



Volgens Horner ligt zijn team, in aanloop naar de eerste collectieve testsessie in Barcelona, 'op schema'. Toch zijn er vraagtekens, vooral vanwege de nieuwe reglementen. "Voor ontwerpers is het een prachtige uitdaging om te beginnen met een blanco vel papier. Maar het is altijd afwachten of er slimmigheidjes zijn waar je zelf niet aan gedacht hebt en anderen wel. Hopelijk is dat niet het geval en zijn we meteen competitief", zegt hij.



Horner heeft goede hoop dat Red Bull Racing de strijd met Mercedes aan kan gaan. Dat baseert hij mede op de kracht van zijn coureurs: Verstappen en Ricciardo. "We hebben een geweldige line-up, waarschijnlijk het meest interessante rijderspaar van de grid. De ontwikkeling die Max meemaakt is geweldig om te zien, hij is nog steeds pas negentien jaar. En Daniel was voor mij persoonlijk de coureur van het jaar in 2016, hij heeft fenomenale races gereden. De dynamiek tussen beide coureurs is geweldig en ze gaan elkaar enorm pushen. Het zijn echte racers en hun instelling en vermogen om in te halen is ongeëvenaard. Er zijn wat dat betreft geen betere coureurs op de grid. Bovendien zijn het echte liefhebbers, ze genieten oprecht van wat ze doen."



De grote vraag is nu of beide coureurs met de RB13 een gooi naar de titel kunnen doen. "De RB13 is absoluut één van de mooiste auto's die we ooit ontworpen en gemaakt hebben", zegt Horner. "Hij ziet er snel uit, als een echte raceauto. Vaak is een auto die snel oogt, in praktijk ook snel. En deze oogt absoluut snel."



Over precies een week, in Barcelona, maakt de nieuwe bolide zijn eerste meters. "Dat is altijd een spannend moment, de eerste keer dat een auto uit de pits vertrekt. Je hoopt dan vooral dat de auto even later weer terugkeert in de pits. Verder zijn tests voor de buitenwereld natuurlijk heel hectisch en interessant, alle tijden worden met elkaar vergeleken, maar voor ons is alles wat andere teams doen compleet irrelevant. We hebben ons eigen programma, daar richten we ons op. We kijken alleen naar onszelf." Pas in Melbourne zal volgens Horner echt duidelijk worden hoe de verhoudingen liggen, al benadrukt hij dat dit gedurende het jaar kan veranderen. "Het wordt fascinerend om te zien wie de zaken goed voor elkaar heeft en wie niet. Omdat de regels gloednieuw zijn gaan we zien dat teams gedurende het seizoen veel ontwikkelingen doorvoeren en stappen maken. Iedereen zal, op ieder gebied, proberen om de concurrentie te snel af te zijn", glimlacht hij.