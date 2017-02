Steiner dolt met Grosjean over testdag op natte baan

14:24 – De laatste dag van de eerste testweek vindt plaats op een nat Circuit de Catalunya; om de nieuwe regenbanden en intermediates van Pirelli te testen wordt de baan onder water gezet. Namens Haas F1 komt Romain Grosjean die dag in actie en daar is de Fransman blij mee, hij is zeer benieuwd naar de nieuwe regenbanden, al kon het argument hiervoor van teambaas Guenther Steiner hem minder bekoren.



Grosjean was tijdens de meest recente regenrace, in Brazilië, uitermate ongelukkig. Hij viel al voor de start uit; in zijn outlap richting de startopstelling verloor hij de controle over zijn VF-16. De Haas schoot de muur in en Grosjean kon inpakken. Dat is Steiner nog niet vergeten, bleek toen hij met zijn Franse coureur praatte over de regenbandentest in Barcelona. "Die testdag gaat heel belangrijk worden", blikt Grosjean vooruit. "Toen Guenther me vertelde dat ik die dag voor mijn rekening zou nemen, zei hij: 'Gezien je optreden in Brazilië moeten we je laten oefenen op regenbanden'. 'Dank je Guenther, dat is heel aardig van je', reageerde ik."



"Maar zonder gekheid: het gaat echt belangrijk worden om de nieuwe regenbanden en intermediates te analyseren", vervolgt hij. "Pirelli heeft er enorm hard aan gewerkt en het loopvlak is een stuk breder, waardoor het risico op aquaplaning groter is. We moeten ons goed voorbereiden op eventuele sessies in de regen."



De natte testdag op het Circuit de Catalunya is donderdag 2 maart. De bedoeling is dat er in de vier uur tot de lunch op regenbanden gereden wordt, na de middagpauze worden intermediates onder de auto's gezet.