Red Bull-technici: "Inhalen mogelijk makkelijker in 2017"

Wat de nieuwe reglementen de sport precies gaan brengen zal pas in de loop van de komende maanden duidelijk worden, maar gespeculeerd wordt er al volop. Zo stellen sceptici dat het door de bredere auto's en hogere bochtensnelheden moeilijker wordt om in te halen. Bij Red Bull denkt men daar anders over.



Als gevolg van de nieuwe technische reglementen hebben auto's in 2017 veel meer downforce. De auto wordt steviger op het asfalt gedrukt, met als gevolg dat coureurs sneller door bochten kunnen. Maar: de snelheid op rechte stukken neemt niet toe, integendeel zelfs. En dat kan volgens Red Bull leiden tot meer inhaalacties. "Door de reglementen worden auto's breder en dan kan je zeggen dat het lastiger wordt om in te halen. Maar door het aerodynamische effect, en de grotere luchtweerstand, breng je iets meer tijd door op het rechte stuk en dat biedt meer mogelijkheden om in te halen dan vorig jaar", zegt Pierre Waché, de Chief Engineer.



Zijn collega's Dan Fallows en Paul Monaghan kunnen zich vinden in de woorden van Waché, de hoofdengineer op het gebied van Performance Engineering. "Hoe meer downforce auto's produceren, hoe groter de rol van luchtweerstand. Dus de situatie kan zich voordoen dat auto's dichter achter elkaar rijden om voordeel te halen uit een slipstream. Inhalen kan op die manier mogelijk makkelijker worden", redeneert Fallows, het hoofd van de aerodynamica-afdeling. Monaghan, hoofdengineer wat betreft Car Engineering, stelt dat ook de nieuwe banden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de actie op de baan. Op verzoek van de teams en de FIA heeft Pirelli banden gemaakt die minder snel slijten. Waar coureurs in 2016 dus uitermate voorzichtig moesten rijden, omdat anders de banden meteen verknald waren, hoeft dat in 2017 minder. "De banden zijn duurzamer en dat verandert het racen. Niet negatief, eerder positief. In potentie gaan we meer inhaalacties zien."