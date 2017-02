Verstappen presenteert nieuw helmdesign voor 2017

13:07 – Via een filmpje op het officiële Twitteraccount van werkgever Red Bull Racing heeft Max Verstappen dinsdag zijn nieuwe helmdesign aan de wereld getoond. De livery is behoorlijk aan de tand gevoeld: zo is dezelfde matblauwe kleur als dat er vorig jaar te zien was op de wagen, te bewonderen op de nieuwe helm van de Nederlander. Ook is de naam van Red Bull groter dan voorheen zichtbaar.



Het logo van de 19-jarige is vindbaar bovenop de helm: het is ingesloten in een gele leeuw. Verder zijn de sponsornamen van de partners van Red Bull zichtbaar, waaronder vanaf dit seizoen ook Mobil 1. Exact is als persoonlijke sponsor van Verstappen zichtbaar op de kin van de coureur.











Foto: Max Verstappen Official App