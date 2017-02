De Vries, Norris en Matsushita zijn McLaren-juniors 2017

13:14 – Na onder meer Red Bull en Renault heeft ook McLaren de line-up van zijn talentenprogramma voor 2017 rond. Naast Nyck de Vries, waarvan GPUpdate.net eerder al meldde dat hij zou blijven, maken ook Nobuharu Matsushita en Lando Norris komend jaar deel uit van het Young Driver Programme.



De Vries en Matsushita waren de afgelopen jaren al verbonden aan McLaren, Norris is nieuw bij het team. De pas 17-jarige Brit maakte vorig jaar veel indruk in de Formule Renault 2.0 en rijdt in 2017 in de Europese Formule 3. Matsushita blijft actief in de GP2, de plannen van De Vries zijn nog niet rond. "Nyck is druk bezig met de volgende stap in zijn carrière, nadat hij zichzelf vorig jaar in de GP3 manifesteerde als een coureur om rekening mee te houden. Hij kwam als karter bij McLaren en combineert pure snelheid met een enorme passie, vastberadenheid en een enorm professionele houding. Hij is een indrukwekkende jongeman en zijn plannen voor 2017 worden binnenkort bevestigd", zegt Zak Brown, de directeur van McLaren, over de Fries.



Het Young Driver Programme van McLaren bracht eerder onder meer Kevin Magnussen en Stoffel Vandoorne voort. Lees ook ons achtergrondverhaal over de unieke opleiding van Vandoorne en De Vries.