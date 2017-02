Bottas in het zilver: "Nieuw hoofdstuk in mijn carrière"

16:32 – Vol trots poseerde Valtteri Bottas donderdag in het winderige Silverstone voor de Mercedes W08. Na vier seizoenen bij Williams rijdt de 27-jarige Fin vanaf dit jaar voor het team dat de Formule 1 sinds 2014 domineert. Hij heeft enorm veel zin in het nieuwe seizoen, liet hij weten bij de teampresentatie.



"Dit is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Een nieuw team, nieuwe reglementen...alles is nieuw", zegt Bottas, die na de officiële perspresentatie van de W08 in de auto mocht klimmen. "Hier heb ik lang op gewacht. En hoewel het slechts een filmdag is, keek ik er ontzettend naar uit. Hierna gaan we naar Barcelona, waar we tijdens de wintertests meer te weten zullen komen over de auto die we van het team gekregen hebben."



Bottas dacht drie maanden geleden nog dat hij in 2017 gewoon weer voor Williams zou rijden, maar door het vertrek van Nico Rosberg uit de sport lonkte plotseling promotie. Sindsdien zijn het hectische weken voor de Fin geweest. "Het was een drukke winter, maar we hebben geprobeerd om de tijd optimaal te benutten. Ik heb alles per dag bekeken en veel tijd doorgebracht in Brackley en met de engineers. Ik heb het gevoel dat ik me in korte tijd goed heb kunnen voorbereiden, al blijft de leercurve natuurlijk steil. Ik krijg nog altijd iedere dag nieuwe informatie. Wat betreft het fysieke gedeelte: ik heb nog nooit zoveel krachttraining gedaan in een winter. Ik voel me fitter dan ooit en klaar voor het seizoen. Maar het echte werk begint eigenlijk nu pas."