Pirelli neemt ruim 3.500 banden mee naar Barcelona

19:39 – Voor de collectieve wintertests in de Formule 1, vanaf komende maandag op het Circuit de Catalunya, pakt Pirelli flink uit. De bandenleverancier neemt ruim 3.500 banden mee naar Barcelona.



In totaal wordt er acht dagen getest; van 27 februari tot en met 2 maart en vervolgens van 7 tot en met 10 maart. Eén van deze dagen, in principe donderdag 2 maart, wordt de baan onder water gezet om de nieuwe regenbanden en intermediates te kunnen testen. Mocht het eerder in de week regenen, iets dat overigens niet in de huidige lijn der verwachtingen ligt, kan besloten worden om deze planning te wijzigen.



Pirelli neemt al zijn zeven bandencompounds mee naar het Circuit de Catalunya. De softs zijn met 287 sets, omgerekend 1.148 banden, het best vertegenwoordigd. Per compound zijn aanwezig:



Hard: 23 sets

Medium: 263

Soft: 287

Supersoft: 74

Ultrasoft: 51

Intermediate: 67

Full wet: 45



Naast deze 810 setjes banden neemt Pirelli ook 'backup compounds' mee; banden met de 2016-specificaties die nog getest moeten worden. In totaal zijn zeventig setjes hiervan beschikbaar in Barcelona.