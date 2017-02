Ook McLaren maakt testrooster Barcelona bekend

10:57 – Nog twee nachtjes slapen, dan mogen de coureurs eindelijk weer de baan op voor de eerste collectieve testweek van 2017. Bijna alle nieuwe bolides zijn al gepresenteerd: slechts Red Bull, Toro Rosso en Haas moeten hun wapen voor het nieuwe seizoen nog aan de wereld tonen. Gisteren (vrijdag) was het de beurt aan McLaren, die terug naar hun roots keerden middels een (deels) orange livery.



Fernando Alonso mag als eerste achter het stuur van de nieuwe MCL32 stappen, zo maakte het team zaterdagochtend op haar Twitter-account bekend. Stoffel Vandoorne neemt het stuurtje over op dinsdag, waarop Alonso de woensdag voor zijn rekening neemt. Op donderdag is het wederom de beurt aan de Belg: dit betekent dat Vandoorne dus de regensetting mag testen, aangezien het circuit op de laatste van de vier testdagen onder water wordt gezet.



Williams heeft voor een vergelijkbare constructie gekozen: zij zullen Felipe Massa op maandag en woensdag inzetten, zodat Lance Stroll zijn vaardigheden in de regen kan laten zien. Max Verstappen rijdt ook op donderdag: de Nederlander verschijnt voor het eerst op dinsdag, wanneer hij het stuurtje van de RB13 overneemt van Daniel Ricciardo. Ook Haas, Ferrari, Force India en Mercedes hebben hun testrooster inmiddels bekendgemaakt.