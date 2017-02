Ricciardo wil winnen: "Het liefst zo vaak als mogelijk"

12:02 – Binnen de Formule 1-wereld zijn vele ogen gericht op het team van Red Bull Racing. De Oostenrijkse brigade was vorig jaar immers de enige stal die Mercedes van het winnen kon houden en met de nieuwe reglementen is er ruimte om een aërodynamische stap voorwaarts te maken, iets wat menigeen van de ontwerpers van Red Bull verwacht. Daniel Ricciardo houdt zich naar eigen zeggen niet zo bezig met al die nieuwigheden: "Ik zie het vanzelf als ik in de wagen stap!"



Aanstaande maandag mag hij eindelijk weer (op snelheid) in een F1-wagen stappen: Ricciardo verzorgde een demonstratie in Houston op de campus van nieuwbakken Red Bull-partner ExxonMobil, maar dat was met een oude auto die op speciaal rubber stond. Op het Circuit de Catalunya stuurt de Australiër maandagochtend als eerste de RB13 naar buiten, alvorens teamgenoot Max Verstappen op dinsdag het stuurtje overneemt.



"Laat het nieuwe seizoen maar beginnen", zei Ricciardo in een door zijn werkgever gepubliceerd interview. "Om eerlijk te zijn was ik er aan het einde van het vorige seizoen wel even klaar mee", lacht hij. "Geef mij maar even vakantie, dacht ik! Nee, zonder gekheid: ik wil dit jaar weer op de bovenste trede van het podium staan, en het liefst zovaak dat ik in oktober, november nog om de titel mee kan strijden."





Elke rijder heeft stevig moeten trainen deze winter: de auto's worden zwaarder te besturen, en zo aten de coureurs veel vlees en waren ze dag-in dag-uit in de sportschool te bewonderen. "Ik weet zelf niet eens wat er precies allemaal is veranderd, ik stap gewoon in de auto en doe m'n werk. We gaan met hogere g-krachten te maken krijgen en zodoende zijn we allemaal de 'gym' ingerend. Ook ons reactievermogen wordt op de proef gesteld: aangezien we harder gaan, komen de bochten ook sneller op ons af en zullen we dus minder tijd krijgen om te reageren.""De nieuwe RB13 ziet er gladjes uit", meent Ricciardo, die al even heeft mogen spieken. Het getal van de wagen deert de 27-jarige overigens niet: "Nee, ik ben niet van het bijgeloof - dat is voor mensen die bang zijn, het is als het ware een excuusje mochten dingen fout gaan. Ik ben blij dat het team gewoon door is gegaan met de nummering die zij sinds 2005 hanteert: na de twaalfde bolide volgt de dertiende."In 2016 waren Ricciardo en Verstappen aan elkaar gewaagd: de oudere van de twee versloeg de jongeling uiteindelijk in de eindstand van het wereldkampioenschap door derde te worden. "Het is voor mijn eigen ontwikkeling veel beter dat ik iemand naast mij heb waar ik mij aan op kan trekken, iets wat overigens ook voor Max geldt. We maken elkaar beter. Iedereen binnen het team heeft momenteel de juiste mindset en we zijn klaar voor het nieuwe seizoen."