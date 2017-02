Red Bull geeft voor aanvang testdag studiofoto RB13 vrij

8:07 – Menig Formule 1-liefhebber keek er reikhalzend naar uit: op zondag 26 februari zou Red Bull Racing haar nieuwe bolide online presenteren. Velen kwamen gisteren, toen het eenmaal zover was, van een koude kermis thuis: de stal van Max Verstappen en Daniel Ricciardo plaatste slechts een filmpje, waarop een korte impressie van de wagen te zien was.



In navolging van dat filmpje heeft de Oostenrijkse stal nu ook een studiofoto vrijgegeven: wederom is de auto vanuit een hoek te zien, de achterkant is nog altijd een groot vraagteken. De haaienvin is door de belichting wel iets beter zichtbaar: deze buigt lichtjes af naar binnen. Het gat in de neus blijft opvallend, tevens heeft Red Bull (evenals Mercedes en Toro Rosso) gekozen voor een opening achter het bevestigingspunt van de neus.



Ricciardo is de eerste coureur die de nieuwe RB13 zijn sporen mag geven: de Australiër stuurt later vandaag de baan op, wanneer de eerste testdag op het Circuit de Catalunya van start gaat. Verstappen komt morgen in actie: de Nederlander heeft naast de dinsdag ook de donderdag toegewezen gekregen.