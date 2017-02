Foto-overzicht: de nieuwe auto's gezamenlijk op het circuit

9:32 – De dag waar we allemaal op hebben gewacht is eindelijk aangebroken: de eerste testdag van het nieuwe seizoen is vanochtend (maandag) om 9.00 uur Nederlandse tijd van start gegaan. Plaats van handeling is het Circuit de Catalunya in Barcelona, daar waar Max Verstappen negen en een halve maand geleden zijn eerste en tot dusver enige Grand Prix-overwinning wist te boeken. GPUpdate.net zet de eerste actiebeelden vanuit Spanje op een rijtje.



Daniel Ricciardo - Red Bull RB13





Sebastian Vettel - Ferrari SF70H





Nico Hülkenberg - Renault R.S. 17





Fernando Alonso - McLaren MCL32



Sergio Pérez - Force India VJM10



Valtteri Bottas - Mercedes W08 EQ Power+



Carlos Sainz - Toro Rosso STR12



Felipe Massa - Williams FW40



Marcus Ericsson - Sauber C36





Kevin Magnussen - Haas VF-17