Ricciardo koeltjes na grotendeels mislukte testdag

18:34 – Hij mocht aftrappen, Daniel Ricciardo bestuurde de auto op dag één van de wintertests, maar veel plezier beleefde de Australiër daar niet aan. Hij kende een moeizame dag in Barcelona en kon pas in de laatste uurtjes kilometers maken. In totaal kwam hij tot vijftig rondjes over het Circuit de Catalunya.



Een probleem met een sensor zorgde ervoor dat Ricciardo in de ochtend stilviel bij bocht vier, de enige code rood van de dag, en dat hij tot de lunch slechts vier ronden kon afleggen. In de middag zat een defecte batterij hem en het team dwars, pas daarna ging het wat beter. "In de ochtend heb ik weinig kunnen rijden, in de middag ging het beter. Aanvankelijk waren er nog wat probleempjes, maar de laatste twee uren verliepen zoals een test zou moeten verlopen. Die uren heb ik vrijwel onafgebroken in de auto gezeten en het is goed om de dag zodoende op een positieve manier te beëindigen", zegt Ricciardo over zijn eerste werkdag van 2017.



Heel veel kan Ricciardo nog niet zeggen over de RB13, zijn nieuwe auto. Warm of koud werd hij er maandag nog niet van. "Hoe mijn gevoel is? Dat heb ik nog niet echt. Er zit nog veel meer in, dat is duidelijk. Je ziet aan de tijden dat het een stuk harder gaat dan vorig jaar en dat is leuk, maar het kan nog veel beter."



Wat vooral opvalt aan de nieuwe bolide van Red Bull Racing is de eenvoud; in tegenstelling tot andere teams heeft het team weinig opvallende vleugels of andere aerodynamische elementen op de auto gezet. "Dat is wel interessant ja", zegt Ricciardo over de wat 'simpele' RB13. "Mensen hadden misschien gedacht dat wij met allerlei details zouden komen, kleine vleugels op diverse plaatsen. Maar andere teams zijn duidelijk iets avontuurlijker geweest. We zullen zien. Ik heb absoluut vertrouwen in het team en onze engineers."



"Als we de komende dagen nog andere dingen willen uitproberen kan dat, daar is testen voor", vervolgt Ricciardo over zijn auto. "Hopelijk kan Max morgen wat meer rijden, dan kijken we daarna wel verder."